Ціни на АЗС: скільки коштуватиме бензин і дизель 6 квітня
В Україні нова хвиля коливань цін на пальне. Якою буде вартість дизеля, газу та бензину 6 квітня — читайте в огляді.
Початок квітня приніс нову хвилю нестабільності на ринку пального в Україні. Попри певне затишшя наприкінці березня, ціни на дизель і автогаз знову демонструють впевнене зростання, тоді як ситуація з бензином залишається суперечливою, адже на стелах АЗС фіксують як підвищення, так і незначне зниження. Фокус з’ясував, якою може бути вартість дизеля та бензину 6 квітня.
Яка ситуація з цінами на пальне в Україні
Від 1 квітня українські АЗС повернулися до підвищення цін на дизельне пальне та автомобільний газ. У деякі дні пальне дорожчало одразу на 2 грн за літр. Водночас сегмент бензину демонструє змішану динаміку.
Перед вихідними, 3 квітня, за даними порталу "Мінфін", середні ціни на пальне склали:
- бензин А-95 преміум — 75,03 грн за літр (-0,53);
- бензин А-95 — 71,83 грн за літр (+0,02);
- бензин А-92 — 66,43 грн за літр (-0,03);
- дизельне пальне — 87,63 (+0,76);
- автомобільний газ — 47,39 (+0,39).
Ціни на АЗС 6 квітня: якою може бути вартість пального
Щоб стабілізувати ситуацію на ринку пального, уряд раніше доручив державному оператору "Укрнафта" реалізовувати пальне з мінімальною націнкою. Завдяки цьому саме державний сегмент наразі залишається доступнішим для водіїв.
Очікується, що на початку нового тижня, 6 квітня, вартість пального в державному сегменті буде такою:
- бензин 95 Energy — 68,90 грн/л;
- бензин А-95 — 68,90 грн/л;
- бензин А-92 — 65,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 77,90 грн/л;
- дизельне пальне — 84,90 грн/л;
- дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;
- автомобільний газ — 47,90 грн/л.
Водночас у приватних мережах ситуація залишається більш напруженою, оскільки цінову динаміку важко точно спрогнозувати. Орієнтовно на 6 квітня в найбільших мережах АЗС ціни можуть мати такий вигляд:
WOG:
- бензин А-95 — 75,00 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 78,00 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 85,00 грн/л;
- дизельне пальне — 89,90 грн/л;
- дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;
- автомобільний газ — 48,99 грн/л.
OKKO:
- бензин А-95 — 75,00 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 78,00 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 85,00 грн/л;
- дизельне пальне — 89,90 грн/л;
- дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;
- автомобільний газ — 49,00 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 80,90 грн/л;
- бензин upg95 — 74,90 грн/л;
- бензин А-95 — 71,90 грн/л;
- дизельне пальне Euro — 87,90 грн/л;
- дизель upg — 90,90 грн/л;
- газ — 48,00 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 70,99 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 73,99 грн/л;
- бензин А-98 — 77,99 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 60,99 грн/л;
- дизельне пальне — 86,99 грн/л;
- дизельне пальне PRO — 89,99 грн/л;
- автомобільний газ — 47,99 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;
- дизельне пальне NANO Extro — 92,99 грн/л;
- дизельне пальне NANO — 89,99 грн/л.
Нагадаємо, що з 20 березня в Україні офіційно почала діяти програма "паливного" кешбеку. Водії можуть повертати частину витрачених коштів за заправку автомобіля, а розмір компенсації залежить від виду пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз.
Для отримання кешбеку достатньо заправити авто на АЗС-учасниці програми, розрахуватися карткою, під’єднаною до "Національного кешбеку", після чого кошти автоматично нараховуються на рахунок.