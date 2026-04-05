В Україні нова хвиля коливань цін на пальне. Якою буде вартість дизеля, газу та бензину 6 квітня — читайте в огляді.

Початок квітня приніс нову хвилю нестабільності на ринку пального в Україні. Попри певне затишшя наприкінці березня, ціни на дизель і автогаз знову демонструють впевнене зростання, тоді як ситуація з бензином залишається суперечливою, адже на стелах АЗС фіксують як підвищення, так і незначне зниження. Фокус з’ясував, якою може бути вартість дизеля та бензину 6 квітня.

Яка ситуація з цінами на пальне в Україні

Від 1 квітня українські АЗС повернулися до підвищення цін на дизельне пальне та автомобільний газ. У деякі дні пальне дорожчало одразу на 2 грн за літр. Водночас сегмент бензину демонструє змішану динаміку.

Перед вихідними, 3 квітня, за даними порталу "Мінфін", середні ціни на пальне склали:

бензин А-95 преміум — 75,03 грн за літр (-0,53);

бензин А-95 — 71,83 грн за літр (+0,02);

бензин А-92 — 66,43 грн за літр (-0,03);

дизельне пальне — 87,63 (+0,76);

автомобільний газ — 47,39 (+0,39).

У квітні відбулося стрімке подорожчання дизеля Фото: скриншот

Ціни на АЗС 6 квітня: якою може бути вартість пального

Щоб стабілізувати ситуацію на ринку пального, уряд раніше доручив державному оператору "Укрнафта" реалізовувати пальне з мінімальною націнкою. Завдяки цьому саме державний сегмент наразі залишається доступнішим для водіїв.

Очікується, що на початку нового тижня, 6 квітня, вартість пального в державному сегменті буде такою:

бензин 95 Energy — 68,90 грн/л;

бензин А-95 — 68,90 грн/л;

бензин А-92 — 65,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,90 грн/л;

дизельне пальне — 84,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

Водночас у приватних мережах ситуація залишається більш напруженою, оскільки цінову динаміку важко точно спрогнозувати. Орієнтовно на 6 квітня в найбільших мережах АЗС ціни можуть мати такий вигляд:

WOG:

бензин А-95 — 75,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,00 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,99 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,00 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,00 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,00 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,00 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 87,90 грн/л;

дизель upg — 90,90 грн/л;

газ — 48,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 73,99 грн/л;

бензин А-98 — 77,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 60,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 89,99 грн/л;

автомобільний газ — 47,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,99 грн/л.

Нагадаємо, що з 20 березня в Україні офіційно почала діяти програма "паливного" кешбеку. Водії можуть повертати частину витрачених коштів за заправку автомобіля, а розмір компенсації залежить від виду пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз.

Для отримання кешбеку достатньо заправити авто на АЗС-учасниці програми, розрахуватися карткою, під’єднаною до "Національного кешбеку", після чого кошти автоматично нараховуються на рахунок.