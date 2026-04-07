На українських АЗС оновили цінники на пальне. Якою буде вартість бензину та дизеля 7 квітня — читайте в матеріалі.

Новий тиждень розпочався з неприємних новин для водіїв, оскільки відбулося стрімке подорожчання пального на АЗС України. 6 квітня середня вартість дизеля зросла на понад 2 грн за літр, а бензину — майже на 1,8 грн. Фокус з’ясував, яких цін очікувати 7 квітня.

Прогноз вартості пального на 7 квітня

У державному сегменті ринку подорожчання виявилося найбільш різким. Мережа “Укрнафта” одразу після вихідних підняла ціни: бензин 95 Energy подорожчав на 4 грн, а дизель — на 3 грн. У результаті 7 квітня орієнтовна вартість пального має такий вигляд:

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 91,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

Приватні мережі традиційно встановлюють вищі ціни. Зокрема, вартість дизеля вже стартує від майже 89 грн за літр, а бензину А-95 — від 71 грн. Ймовірно, ціни на пальне 7 квітня будуть на такому рівні:

WOG:

бензин А-95 — 77,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,99 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 92,00 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 95,00 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,40 грн/л;

бензин upg95 — 76,40 грн/л;

бензин А-95 — 73,40 грн/л;

дизельне пальне Euro — 90,90 грн/л;

дизель upg — 93,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л;

BVS:

бензин А-95 — 71,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 74,99 грн/л;

бензин А-98 — 78,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 61,99 грн/л;

дизельне пальне — 90,00 грн/л (+1,01);

дизельне пальне PRO — 93,00 грн/л (+1,01);

автомобільний газ — 48,90 грн/л (+0,91).

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л (+2,00);

бензин А-95 — 76,99 грн/л (+2,00);

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л (+2,00);

дизельне пальне NANO Extro — 94,99 грн/л (+2,00);

дизельне пальне NANO — 91,99 грн/л (+2,00).

Чи зросте вартість пального до 100 грн у квітні — прогноз Сергія Куюна

Попри стрімке подорожчання пального, точний прогноз на квітень поки залишається невизначеним. Енергетичний експерт і керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що нинішні тенденції свідчать про реальну загрозу подальшого зростання цін.

За його словами, ще на початку квітня дизель досяг рекордних показників на імпортному ринку. Якщо постачання й надалі здійснюватиметься за такими цінами, собівартість ресурсу вже перевищує 90 грн за літр. З урахуванням логістики, витрат АЗС і мінімальної маржі, ціна на колонках може наблизитися до психологічної позначки у 100 грн.

"Наразі є всі передумови для того, щоб ціна дизпального зросла до 100 гривень за літр. Це цілком реальна перспектива. Якщо такі темпи збережуться, то вже нічого не можна виключати", — додав експерт.

Водночас ситуація з бензином дещо стабільніша. Світові ціни на нього зростають повільніше, а в Україні сформовані певні запаси. Тому, за словами експерта, бензин дорожчатиме, але не такими темпами, як дизель.

Сергій Куюн зауважив, що ціни на пальне в Україні залежать від ситуації на світовому ринку. Це пов’язано з тим, що країна повністю залежить від імпорту пального, тому будь-які зміни цін за кордоном одразу відображаються на внутрішньому ринку.

Додатковий тиск створюють і так звані премії постачальників — націнки, які іноземні трейдери встановлюють через високий попит.

Ціни на пальне в Україні залежать від ситуації на світовому ринку та націнки від постачальників

"Крім того, зростає вартість транспортування. Власники танкерів та іншого рухомого складу підвищують ціни, адже все дорожчає. І це об’єктивно, адже ті ж танкери чи тепловози працюють на дизпальному. Відповідно, коли дорожчає пальне, зростає і вартість перевезень", — розповів Сергій Куюн.

Щодо валютних коливань, експерт розповів, що їхній вплив мінімальний. За його оцінками, зростання курсу на 1 грн додає до ціни пального приблизно 85 копійок. Тож головним драйвером подорожчання залишаються саме глобальні ціни на енергоресурси.

Раніше Фокус писав, що в Україні діє програма “паливного” кешбеку. Водії можуть повертати 15% коштів, які були витрачені на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз.