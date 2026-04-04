У квітні ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Проте, дефіцит на заправках навряд чи відбудеться. Разом з експертом Сергієм Куюном Фокус розібрався, що чекати водіям найближчими тижнями, як світові котирування впливають на вартість пального та чи може держава пом’якшити подорожчання.

В Україні ситуація з пальним досить складна та непередбачувана. За березень середня вартість дизельного пального зросла на понад 26 грн за літр, а бензин А-95 додав у ціні 11 грн. Тим часом експерти прогнозують подальше дорожчання, цифри на стелах можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн.

Ціни на АЗС продовжать зростати

2 квітня лондонська біржа ICE закрилася по газойлю на рівні 1521 долар за тонну. Лише за добу зростання склало одразу 155 доларів. Як писало Reuters, різке подорожчання пов’язане із заявою президента США Дональда Трампа про те, що атаки на Іран триватимуть, і чітких термінів завершення війни поки немає.

Тим часом у Південній Європі котирування дизеля сягнули 1617 доларів за тонну (CIF), а за березень вони зросли більш ніж удвічі.

Енергетичний експерт і керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у коментарі Фокусу зазначив, що наразі спрогнозувати точну цінову ситуацію на квітень складно, але передумови для подальшого подорожчання є.

"2 квітня ціна дизеля зросла до рекордних позначок. Такого я ще ніколи не бачив. Якщо імпорт ітиме за такими цінами, собівартість уже перевищує 90 грн за літр", — зауважив він.

Ціни на дизель можуть зрости до 100 грн Фото: Depositphotos

За словами Куюна, з урахуванням логістики, витрат мереж та мінімального заробітку, нові ціни на АЗС у районі 100 гривень за літр дизеля стають "абсолютно досяжними" та більше не виглядають фантастикою.

"Наразі є всі передумови для того, щоб ціна дизпального зросла до 100 гривень за літр. Це цілком реальна перспектива. Якщо такі темпи збережуться, то вже нічого не можна виключати", — додав експерт.

Щодо цін на бензин, Сергій Куюн зазначив, що ситуація дещо краща. Світові ціни на нього зростають не так стрімко, до того ж в Україні сформовані значні запаси, тому динаміка подорожчання бензину буде значно повільнішою.

Валюта не головне: що впливатиме на вартість пального у квітні

Коливання курсу валют не є ключовим драйвером, який формує ціни на АЗС в Україні. Сергій Куюн пояснив, що найбільше вартість пального залежить від ситуації на світовому ринку.

"Ми імпортуємо 100% пального, тому вирішальним фактором залишаються світові ціни. Саме вони штовхають ринок вгору", — наголосив експерт.

Додатковий тиск створюють так звані премії постачальників. Це фактично націнки, які закордонні трейдери та виробники виставляють українським компаніям на фоні високого попиту та нестабільності.

"Крім того, зростає вартість транспортування. Власники танкерів та іншого рухомого складу підвищують ціни, адже все дорожчає. І це об’єктивно, адже ті ж танкери чи тепловози працюють на дизпальному. Відповідно, коли дорожчає пальне, зростає і вартість перевезень", — розповів фахівець.

Насправді, як зазначив Куюн, курс валют впливає на ринок пального. Однак його роль значно менша, ніж здається. Якщо за місяць дизель подорожчав на 25-26 грн за літр, то зростання курсу на 1 гривню додає до ціни на колонці лише близько 85 копійок. Тобто вплив є, але він незначний із загальним подорожчанням.

"Тому, відверто кажучи, я б не надавав великого значення валютним коливанням. Ключовий фактор — це світові ціни, саме вони та штовхають вартість пального вгору", — додав керівник "Консалтингової групи А-95".

Чи загрожує Україні дефіцит пального у квітні

Попри різке зростання цін на АЗС і напружену ситуацію на світових ринках, експерт поки не прогнозує дефіциту пального в Україні. Хоча, за словами експерта, ситуація з дизелем напружена через обмежені обсяги для закупівлі, критичних ситуацій не передбачається.

Сергій Куюн пояснив, що Україна залишається відносно невеликим споживачем у глобальному масштабі, тому здатна забезпечити себе необхідними обсягами.

В Україні, на думку експерта, не буде дефіциту пального у квітні Фото: freepik

Водночас ринок може самостійно врівноважити ситуацію через механізм попиту і пропозиції. Якщо вартість дизельного пального і далі зростатиме, споживання поступово скорочуватиметься.

"Буде дорожчати пальне, і відповідно зменшуватиметься споживання. Тому й потреба в ньому буде меншою. Тому, відверто кажучи, наразі не бачу передумов для дефіциту", — вважає він.

Чи може держава стримати ціни на бензин і дизель

За словами експерта, в уряду обмежені можливості впливати на ринок пального та стримувати ціни на АЗС, зокрема, Україна не може дозволити собі знижувати податки.

"Європейські країни зменшують податки, щоб стримати ціни. Але в Україні такої опції немає, оскільки всі ресурси спрямовуються на оборону. Ми не можемо обирати між фінансуванням армії та тим, щоб хтось їздив дешевше, — пояснив Сергій Куюн.

Натомість держава знайшла точкове рішення та запровадила "паливний" кешбек. Програма дозволяє частково компенсувати зростання вартості дизельного пального та бензину для населення.

"Програма досить дієва. Наприклад, для тих, хто небагато їздить, приблизно до 100 літрів пального на місяць, знижка становить близько 13 грн на літр. Якщо врахувати, що в березні пальне подорожчало приблизно на 25-26 грн, то можна сказати, що половину цього зростання держава фактично взяла на себе.

По бензину знижка близько 7,5 грн за літр. Це теж відчутно, і там можна придбати більше пального. Вважаю, що в нинішніх умовах це фактично максимум того, що може зробити держава", — висловився експерт.

Які ще витрати зростуть для водіїв у квітні 2026 року

Водіям слід готуватися не лише до подорожчання пального, а й до зростання вартості евакуації автомобілів. З 15 квітня 2026 року приватні компанії, які перевозять тимчасово евакуйовані машини на спеціальні стоянки в Києві, підвищать мінімальну ціну послуг до 1 680 грн. У майбутньому планується запровадити різні тарифи залежно від ваги транспортного засобу.

У квітні зросте вартість евакуації автомобілів у Києві Фото: drive2.ru

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) зауважили, що вартість евакуації визначають самі компанії, а не міська влада.

Новий тариф для авто вагою до 2 тонн буде такий самий, як у разі евакуації Національною поліцією.

Навіть після підвищення ціни, у Києві вона залишатиметься нижчою, ніж в інших великих містах України (наприклад, у Дніпрі — від 2 110 до 2 410 грн, у Львові — від 1 862 до 2 638 грн)

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов наголосив, що евакуацію застосовують тільки тоді, коли припарковані автомобілі заважають руху транспорту, аварійних служб, бригад швидкої допомоги та громадського транспорту. Також авто можуть забирати з міркувань безпеки під час міжнародних заходів або за рішенням державних органів.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти прогнозували зростання ціни дизеля до 95-96 грн за літр, а бензину А-95 — до 92-94 грн.