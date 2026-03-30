Бензин по 92 грн і дизель по 95: експерт попередив про подорожчання пального до кінця тижня

В Україні вже найближчим часом можливе зростання цін на пальне – дизель може подорожчати до 95–96 грн за літр, а бензин марки А-95 — до 92–94 грн. За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, ключовим фактором є висока закупівельна вартість, зафіксована в контрактах на постачання.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що зростання вартості дизельного пального до 95–96 гривень за літр є цілком можливим. Водночас на ринку є приклади, які демонструють можливість утримання нижчих цін, повідомив він в ефірі День.LIVE.

Зокрема, державна компанія "Укрнафта" показує, що дизель може коштувати дешевше. За його словами, це свідчить про невисоку маржинальність бізнесу, але водночас підтверджує, що навіть за таких умов ринок залишається прибутковим. Такий підхід, на його думку, має стати орієнтиром і для інших учасників ринку — ритейлерів та компаній.

У відповідь на запитання щодо, чи може дизель коштувати 95 гривень за літр протягом поточного тижня, експерт зазначив, що дизель може продовжити зростання.

Відео дня

"Давайте подивимось на державну кампанію "Укрнафта", яка чітко демонструє, що може бути дизель і дешевший. Вони показують незначну маржинальність цього бізнесу, але все одно є прибуткова частина бізнесу, і показують, що ціну можна тримати і повертатися обличчям для українців. Так мають зробити інші кампанії, ритейлери, учасники ринку", — зазначив він.

Ігнатьєв також висловив думку, що домовленості, досягнуті президентом, а також узгоджена робота групи «Нафтогаз» можуть стримати подальше підвищення цін.

"Дизель може зростати. Дефіцит спостерігається. Я думаю, ті домовленості, які досяг пан президент, і злагоджена робота групи "Нафтогаз" допоможе утримати цю вартість, оскільки ми спостерігаємо, що коли "Укрнафта" показує стабільність цін невисоких, то інші ритейлери намагаються підтягуватися, щоб бути в конкурентному середовищі. Але вірогідність цього тижня може бути", — наголосив він.

Водночас експерт підкреслив, що ризик подорожчання вже цього тижня залишається. Він пояснив, що на формування вартості впливають уже укладені ф’ючерсні контракти на постачання світлих нафтопродуктів, які зафіксовані саме на такому рівні.

"95–96 за дизель може бути. І бензин на рівні 92–94 також може бути. Але це буде ситуативно. Це пов’язано з тим, що вже є укладені ф’ючерси, тобто контракти на постачання просвітлих нафтопродуктів вже по цій вартості", — підсумував Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" веде переговори з Грецією щодо збільшення імпорту СПГ та дизельного пального. Йдеться про постачання через "Вертикальний коридор", який об’єднує Грецію, Болгарію, Румунію та Угорщину. У компанії зазначали, що ці обсяги потрібні для підготовки до зими та стабілізації енергопостачання.

Раніше ми також інформували, що аналітики оцінювали запаси дизеля в Україні як достатні до кінця березня. Водночас ситуація з квітнем залишалася невизначеною через зростання цін і ринкові ризики. Частину обсягів уже було законтрактовано, але цього могло бути недостатньо для стабільності ринку.