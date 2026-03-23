Україна забезпечена дизельним паливом лише до кінця березня, — Reuters

Україна повністю забезпечена дизельним паливом до кінця березня завдяки стабільному імпорту. Водночас ситуація з постачаннями на квітень залишається невизначеною через зростання цін і обережність постачальників.

Український ринок дизельного палива забезпечено до кінця березня, а щоденний імпорт зріс на 3% до майже 17 000 метричних тонн. Але аналітики консалтингової компанії Enkorr зазначають, що поставки на квітень є невизначеними через зростання цін, повідомило інформаційне агентство Reuters 23 березня.

Після того, як російські ракетні удари практично знищили внутрішні нафтопереробні потужності України, країна стала майже повністю залежати від імпортного палива із країн Західної, Центральної та Південної Європи.

За нинішніх темпів імпорту, щомісячний обсяг у березні може досягти 522 000 тонн, що майже дорівнює обсягу березня 2025 року. Однак, у звіті Enkorr йдеться, що у квітні немає ясності щодо ситуації з дизельним пальним, оскільки його постачальники відкладали рішення до останнього моменту.

"Переговори тривають, але поки що ніхто не називає конкретних обсягів, гарантій чи, тим більше, премій", — цитує консалтингова компанія у якості свого джерела одного з трейдерів.

Інший трейдер додав, що оптові ціни на дизельне паливо зросли майже на 50% менш ніж за місяць через війну на Близькому Сході. Існують побоювання щодо подальшого зростання, якщо війна продовжиться.

Заступник міністра економіки України минулого тижня заявив агентству Reuters, що країна може збільшити посіви ріпаку на третину — до 1,5 мільйона гектарів, якщо конфлікт в Ірані затягнеться. Стрімке зростання світових цін на паливо підвищує попит на біодизельну сировину. Україна є великим європейським виробником та експортером ріпаку, який країни ЄС закуповують переважно для виробництва кулінарної олії та біодизелю.

Нагадаємо, що в Україні за останній тиждень ціни на пальне суттєво зросли. Бензин подорожчав більш ніж на 2 грн за літр, а дизель – майже на 4,5 грн. Станом на 23 березня середня вартість дизельного пального перевищила 81 грн за літр.

Раніше ми також інформували, що ціни на АЗС залишаються нерівномірними залежно від мережі. У великих приватних операторів дизель уже наближається до 88–90 грн за літр, тоді як у державних мережах він дешевший. Водночас ринок залишається залежним від імпорту та зовнішніх факторів, зокрема ситуації на світовому нафтовому ринку.