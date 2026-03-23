Украина обеспечена дизельным топливом только до конца марта, — Reuters

Украина полностью обеспечена дизельным топливом до конца марта благодаря стабильному импорту. В то же время ситуация с поставками на апрель остается неопределенной из-за роста цен и осторожности поставщиков.

Украинский рынок дизельного топлива обеспечен до конца марта, а ежедневный импорт вырос на 3% до почти 17 000 метрических тонн. Но аналитики консалтинговой компании Enkorr отмечают, что поставки на апрель являются неопределенными из-за роста цен, сообщило информационное агентство Reuters 23 марта.

После того, как российские ракетные удары практически уничтожили внутренние нефтеперерабатывающие мощности Украины, страна стала почти полностью зависеть от импортного топлива из стран Западной, Центральной и Южной Европы.

При нынешних темпах импорта, ежемесячный объем в марте может достичь 522 000 тонн, что почти равно объему марта 2025 года. Однако, в отчете Enkorr говорится, что в апреле нет ясности относительно ситуации с дизельным топливом, поскольку его поставщики откладывали решение до последнего момента.

"Переговоры продолжаются, но пока никто не называет конкретных объемов, гарантий или, тем более, премий", — цитирует консалтинговая компания в качестве своего источника одного из трейдеров.

Другой трейдер добавил, что оптовые цены на дизельное топливо выросли почти на 50% менее чем за месяц из-за войны на Ближнем Востоке. Существуют опасения относительно дальнейшего роста, если война продолжится.

Заместитель министра экономики Украины на прошлой неделе заявил агентству Reuters, что страна может увеличить посевы рапса на треть — до 1,5 миллиона гектаров, если конфликт в Иране затянется. Стремительный рост мировых цен на топливо повышает спрос на биодизельное сырье. Украина является крупным европейским производителем и экспортером рапса, который страны ЕС закупают преимущественно для производства кулинарного масла и биодизеля.

Напомним, что в Украине за последнюю неделю цены на топливо существенно выросли. Бензин подорожал более чем на 2 грн за литр, а дизель — почти на 4,5 грн. По состоянию на 23 марта средняя стоимость дизельного топлива превысила 81 грн за литр.

Ранее мы также информировали, что цены на АЗС остаются неравномерными в зависимости от сети. У крупных частных операторов дизель уже приближается к 88-90 грн за литр, тогда как в государственных сетях он дешевле. В то же время рынок остается зависимым от импорта и внешних факторов, в частности ситуации на мировом нефтяном рынке.