Бензин по 92 грн и дизель по 95: эксперт предупредил о подорожании топлива до конца недели

В Украине уже в ближайшее время возможен рост цен на топливо — дизель может подорожать до 95-96 грн за литр, а бензин марки А-95 — до 92-94 грн. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, ключевым фактором является высокая закупочная стоимость, зафиксированная в контрактах на поставку.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что рост стоимости дизельного топлива до 95-96 гривен за литр вполне возможен. В то же время на рынке есть примеры, которые демонстрируют возможность удержания более низких цен, сообщил он в эфире День.LIVE.

В частности, государственная компания "Укрнафта" показывает, что дизель может стоить дешевле. По его словам, это свидетельствует о невысокой маржинальности бизнеса, но в то же время подтверждает, что даже при таких условиях рынок остается прибыльным. Такой подход, по его мнению, должен стать ориентиром и для других участников рынка — ритейлеров и компаний.

Відео дня

В ответ на вопрос относительно, может ли дизель стоить 95 гривен за литр в течение текущей недели, эксперт отметил, что дизель может продолжить рост.

"Давайте посмотрим на государственную кампанию "Укрнафта", которая четко демонстрирует, что может быть дизель и дешевле. Они показывают незначительную маржинальность этого бизнеса, но все равно есть прибыльная часть бизнеса, и показывают, что цену можно держать и поворачиваться лицом для украинцев. Так должны сделать другие кампании, ритейлеры, участники рынка", — отметил он.

Игнатьев также выразил мнение, что договоренности, достигнутые президентом, а также согласованная работа группы "Нафтогаз" могут сдержать дальнейшее повышение цен.

"Дизель может расти. Дефицит наблюдается. Я думаю, те договоренности, которые достиг господин президент, и слаженная работа группы "Нафтогаз" поможет удержать эту стоимость, поскольку мы наблюдаем, что когда "Укрнафта" показывает стабильность цен невысоких, то другие ритейлеры пытаются подтягиваться, чтобы быть в конкурентной среде. Но вероятность этой недели может быть", — подчеркнул он.

В то же время эксперт подчеркнул, что риск подорожания уже на этой неделе остается. Он пояснил, что на формирование стоимости влияют уже заключенные фьючерсные контракты на поставку светлых нефтепродуктов, которые зафиксированы именно на таком уровне.

"95-96 за дизель может быть. И бензин на уровне 92-94 также может быть. Но это будет ситуативно. Это связано с тем, что уже есть заключенные фьючерсы, то есть контракты на поставку просветленных нефтепродуктов уже по этой стоимости", — подытожил Станислав Игнатьев.

Напомним, что "Нафтогаз" ведет переговоры с Грецией по увеличению импорта СПГ и дизельного топлива. Речь идет о поставках через "Вертикальный коридор", который объединяет Грецию, Болгарию, Румынию и Венгрию. В компании отмечали, что эти объемы нужны для подготовки к зиме и стабилизации энергоснабжения.

Ранее мы также информировали, что аналитики оценивали запасы дизеля в Украине как достаточные до конца марта. В то же время ситуация с апрелем оставалась неопределенной из-за роста цен и рыночных рисков. Часть объемов уже была законтрактована, но этого могло быть недостаточно для стабильности рынка.