Украина может получить больше газа и дизеля из Греции: "Нафтогаз" ведет переговоры, — Reuters

Украина ведет переговоры по увеличению импорта сжиженного природного газа и дизельного топлива через Грецию. В государственной газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" отмечают, что такие шаги необходимы для подготовки к следующему отопительному сезону и стабилизации энергоснабжения.

Украинская энергетическая компания "Нафтогаз", которая начала накапливать запасы газа на следующую зиму, заинтересована в увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) через греческие терминалы и трубопроводы системы "Вертикальный коридор", сообщило информационное агентство Reuters.

Украина уже получает американский СПГ через Грецию — через Вертикальный коридор, но ее доля в общем импорте остается небольшой. Греция, Болгария, Румыния и Венгрия в 2016 году договорились о развитии инфраструктуры для реализации так называемого "Вертикального газового коридора", который позволит транспортировать газ между странами в любом направлении.

"Особое внимание было уделено возможности увеличения объемов поставок газа — как для Украины, так и для восточноевропейского региона через греческие порты", — сказал председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий после встречи с заместителем министра иностранных дел Греции Гарри Теохарисом.

"Мы также обсудили поставки дизельного топлива, использование греческого флота и другие взаимовыгодные проекты", — добавил он.

После того, как российские ракетные удары практически уничтожили внутренние нефтеперерабатывающие мощности Украины, она стала почти полностью зависимой от импортного топлива, поставляя его из Западной, Центральной и Южной Европы.

Киевская консалтинговая компания по вопросам топлива Enkorr заявила в понедельник, что Украина увеличила импорт дизельного топлива, и аналитики не ожидают, что страна столкнется с дефицитом топлива в апреле.

Аналитики другой консалтинговой компании ExPro заявили в этом месяце, что газовые трейдеры, включая государственный "Нафтогаз", импортируют не менее 75 млн кубических метров газа в Украину через "Вертикальный коридор" с терминалов СПГ в Греции в марте. ExPro заявила, что импорт газа достигнет 2,41 млн кубических метрик в день и будет поступать с греческого терминала СПГ Ревитусса по специальным сниженным транспортным тарифам.

Напомним, что аналитики рынка заявляли о достаточных запасах дизельного топлива в Украине на март. Однако ситуация с апрелем оставалась менее прогнозируемой. По оценкам, около 70% потребностей на следующий месяц уже было законтрактовано, но цены на топливо резко выросли.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский во время визита на Ближний Восток заявил о переговорах по поставкам дизельного топлива для Украины. По его словам, около 90% потенциального дефицита приходится именно на дизель. Поэтому этот вопрос стал одним из ключевых в обеспечении энергетической безопасности страны.