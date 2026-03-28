Зеленский на Ближнем Востоке договаривается о поставках Украине дизельного топлива: подробности

В Украине накануне посевной возможен значительный дефицит дизельного топлива. Его может хватить лишь на 10% от потребностей, отметил глава государства.

Украина, помогая с защитой против иранских дронов странам Ближнего Востока, пытается решить вопрос с поставками дизеля. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, информирует ВВС.

"Украина дает точную экспертизу странам для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизеля", — сказал президент, добавив, что решает этот важный для безопасности вопрос.

В обмен на помощь в противодействии иранским дронам Украина надеется наладить поставки дизеля в объемах, в которых нуждается страна для своей энергетической безопасности.

По его словам, в Украине не исключен дефицит дизельного топлива на 90%.

Зеленский в странах Ближнего Востока

Фото: Офис президента

В пятницу, 27 марта, президент Украины посещал Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салман Аль Саудом. В субботу, 28 марта, Зеленский находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где встретился с президентом страны Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Сейчас глава украинского государства прибыл в Катар.

Напомним, если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, стоимость бензина может вырасти до 100 гривен за литр, что в свою очередь повлечет за собой повышение цен на продукты. Во время второй волны вырастут цены и на удобрения, — считает финансовый аналитик Алексей Кущ.

В то же время 25 марта стоимость топлива на украинских АЗС начала снижаться.