Зеленський на Близькому Сході домовляється про постачання Україні дизельного палива: подробиці

В Україні напередодні посівної можливий значний дефіцит дизельного палива. Його може вистачити лише на 10% від потреб, зазначив глава держави.

Україна, допомагаючи з захистом проти іранських дронів країнам Близького Сходу, намагається вирішити питання з поставками дизеля. Про це розповів президент Володимир Зеленський, інформує ВВС.

"Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей. У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю", — сказав президент, додавши, що вирішує це важливе для безпеки питання.

В обмін на допомогу у протидії іранським дронам Україна сподівається налагодити поставки дизеля у обсягах, який потребує країна для своєї енергетичної безпеки.

За його словами, в Україні не виключений дефіцит дизельного пального на 90%.

Відео дня

Зеленський у країнах Близького Сходу

Володимир Зеленський під час зустрічі із Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном Фото: Офіс президента

У п'ятницю, 27 березня, президент України відвідував Саудівську Аравію, де зустрівся зі спадковим принцом Мухаммадом бін Салман Аль Саудом. У суботу, 28 березня, Зеленський перебував в Об'єднаних Арабських Еміратах, де зустрівся з президентом країни Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Наразі глава української держави прибув до Катару.

Нагадаємо, якщо конфлікт на Близькому Сході продовжуватиметься, вартість бензину може зрости до 100 гривень за літр, що своєю чергою спричинить підвищення цін на продукти. Під час другої хвилі зростуть ціни й на добрива, — вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Водночас 25 березня вартість пального на українських АЗС почала знижуватися.