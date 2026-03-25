Середні ціни на пальне в Україні 25 березня

Вартість пального на українських АЗС почала зниження після періоду стабільності.

В Україні дешевшає пальне. Так, мережа АЗК UPG першою повідомила про корекцію цін на бензин і дизпаливо.

Станом на 13:20 год. 25 березня дизель на заправках здешевшав на 1 грн за літр, а бензин втратив в ціні 2 грн за літр.

Ситуація може свідчити про початок локального тренду на зниження цін, однак учасники ринку поки не поспішають із прогнозами щодо подальшої динаміки.

Середні ціни на пальне в мережі по областях (станом на 25 березня)

UPG100DE — 80,90 грн/л;

UPG95DE — 74,90 грн/л;

A-95DE — 71,90 грн/л;

EURO DIESEL — 84,90 грн/л;

UPG DIESEL — 87,90 грн/л;

AdBlue — 42,00 грн/л;

Газ — 45,50 грн/л.

Що буде далі з цінами на бензин в Україні

Як Фокус писав раніше, зміни цін на пальне пояснюються зазвичай коливаннями світових котирувань на нафту, валютним курсом, а також собівартістю закупівель і логістики. Водночас поки корекція вартості є точковою реакцією окремої мережі. Про загальний ринковий тренд говорити зарано. Подальша динаміка залежатиме від світових цін на нафту та курсу гривні.

Відео дня

Тим часом 25 березня 2026 року в Україні зафіксовано такі середні роздрібні ціни на пальне:

Бензин А-95 преміум — 75,42 -0.33 (-0.436%),

Бензин А-95 — 71,85 -0.19 (-0.264%);

Бензин А-92 — 66,59 -0.03 (-0.045%);

Дизельне паливо — 84,65 0.02 (0.024%);

Газ авто­мобільний — 45,77 0.04 (0.088%)

Джерело: моніторинг Мінфіну за даними "А-95 Консалтинг"

Нагадаємо, впродовж березня ціни на пальне в Україні різко зростали, але від 24 березня напруга спала. АЗС не піднімають їх і 25 березня.