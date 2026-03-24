Темпи подорожчання пального в Україні почали сповільнюватися. Скільки коштуватиме бензин та дизель 25 березня — читайте в огляді.

В Україні в березні ціни на пальне різко зростали, але з 24 березня напруга щодо вартості на АЗС трохи спала. Дизель подорожчав у середньому на 40 коп., бензин — на 19 коп. Фокус дізнався, якими будуть ціни на бензин і дизель в Україні 25 березня.

Ціни на бензин і дизель 25 березня

Державний оператор "Укрнафта" другий день поспіль не змінює вартість бензину та дизелю. 25 березня заправити транспортний засіб можна буде за такими цінами:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 80,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 84,99 грн/л;

автомобільний газ — 44,99 грн/л.

Приватні мережі зазвичай встановлюють вищі ціни на пальне. Проте, навіть найбільші оператори АЗС стрималися та припинили підвищувати вартість дизеля та бензину.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 83,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 86,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 89,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 86,99 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 89,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 89,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,98 грн/л.

Чи буде дефіцит дизелю в Україні

23 березня інформаційне агентство Reuters з посиланням на аналітиків Enkorr повідомило, що постачання дизельного пального на квітень поки залишаються невизначеними. При цьому було зазначено, що український ринок забезпечений дизелем до кінця березня, а щоденний імпорт зріс на 3% — до майже 17 000 метричних тонн.

Проте експерт з енергетичних питань та керівник Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заспокоїв та спростував інформацію про дефіцит. За його словами, обсяги постачань у березні відповідають рівню 2025 року, а на квітень вже зарезервовано близько 40% контрактів. Ніяких проблем із постачанням дизеля не передбачається. До того ж вже не спостерігаються черги на заправках.

Куюн пояснив, що паніку спричинило неправильне трактування професійних оглядів ринку: палива вистачає, але ціна ще остаточно не визначена.

"Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше черг за дизелем по 85 грн чомусь немає", — наголосив експерт.

Раніше Фокус також повідомляв, що на світовому ринку обвалилася вартість нафти, від якої залежать ціни на українських АЗС. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що будуть відкладені потенційні військові удари по енергетичних об’єктах Ірану.