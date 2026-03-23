Дефіцит дизеля в Україні: експерт відповів, що буде з поставками

Українських власників дизельних авто та аграріїв чимало стривожила новина про те, що дизпалива в Україні вистачить тільки до кінця березня у зв'язку з подіями на Близькому Сході та блокадою Ормузької протоки.

Експерт з енергетичних питань і керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн спростував раніше поширену Reuters інформацію про прийдешній дефіцит дизеля.

Він заявив, що жодного дефіциту дизпалива немає і не передбачається, а інформацію про дефіцит із посиланням на "Консалтингову групу А-95" Куюн назвав результатом неправильного трактування змісту професійних оглядів ситуації на ринку.

"У березні обсяги поставок проходять на рівні 2025 року, і навіть є очікування формування певного запасу на квітень. Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано", — йдеться в його публікації на Facebook.

За його словами, неправильне трактування матеріалу на enkorr, зазначеному як джерело інформації про нібито дефіцит, пов'язане з тим, що інші обсяги постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома.

"Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає", — підкреслив він.

Станом на 23 березня середня ціна на дизпаливо в Україні, за даними Мінфіну, становить 84,22 грн/л, додавши у вартості майже 3 грн. При цьому ціни на АЗС залишаються нерівномірними залежно від мережі. У великих приватних операторів дизель уже наближається до 88-90 грн за літр, тоді як у державних мережах він дешевший.

Минулого тижня Куюн говорив про те, що вартість дизеля може зрости до 90 грн/л уже до кінця місяця.

Різке зростання цін на бензин і дизель в Україні пов'язують насамперед із загостренням ситуації на Близькому Сході. Після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану нафтові котирування миттєво пішли вгору, а український ринок практично відразу відреагував синхронним подорожчанням.

Однак, як пояснив енергетичний експерт Геннадій Рябцев, проблема не тільки в зовнішніх факторах, а й у внутрішній структурі ринку. За його словами, в Україні фактично відсутні ефективні стримувачі цін.