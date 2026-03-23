Дефицит дизеля в Украине: эксперт ответил, что будет с поставками

Украинских владельцев дизельных авто и аграриев немало встревожила новость о том, что дизтоплива в Украине хватит только до конца марта в связи с событиями на Ближнем Востоке и блокадой Ормузского пролива.

Эксперт по энергетическим вопросам и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн опроверг ранее распространенную Reuters информацию о грядущем дефиците дизеля.

Он заявил, что никакого дефицита дизтоплива нет и не предвидится, а информацию о дефиците со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95" Куюн назвал результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке.

"В марте объемы поставок проходят на уровне 2025 года, и даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель. Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано", — говорится в его публикации на Facebook.

По его словам, неправильная трактовка материала на enkorr, указанном в качестве источника информации о якобы дефиците, связана с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это горючее будет приобретено, но цена еще не известна.

"Еще раз. Никакого дефицита нет и не предполагается. Тем более, очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет", — подчеркнул он.

По состоянию на 23 марта средняя цена на дизтопливо в Украине, по данным Минфина, составляет 84,22 грн/л, прибавив в стоимости почти 3 грн. При этом цены на АЗС остаются неравномерными в зависимости от сети. У крупных частных операторов дизель уже приближается к 88-90 грн за литр, тогда как в государственных сетях он дешевле.

На прошлой неделе Куюн говорил о том, что стоимость дизеля может вырасти до 90 грн/л уже до конца месяца.

Резкий рост цен на бензин и дизель в Украине связывают прежде всего с обострением ситуации на Ближнем Востоке. После начала совместной операции США и Израиля против Ирана нефтяные котировки мгновенно пошли вверх, а украинский рынок практически сразу отреагировал синхронным подорожанием.

Однако, как пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, проблема не только во внешних факторах, но и во внутренней структуре рынка. По его словам, в Украине фактически отсутствуют эффективные сдерживатели цен.