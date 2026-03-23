Світові ціни на нафту одномоментно впали на понад 13% після заяви Дональда Трампа щодо Ірану. Фокус проаналізував, що це означає для ринку та світової економіки, а також для країни-агресорки Росії.

Світові ціни на нафту різко знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про відтермінування можливих військових ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану. Ринок миттєво відреагував на зниження геополітичної напруги, передає Reuters.

Станом на день 23 березня ф’ючерси на нафту Brent впали приблизно на 17 доларів (близько 15%) — до рівня близько 96 доларів за барель. Американська нафта WTI також подешевшала — на 13 доларів (приблизно 13,5%), до 85,28 доларів за барель.

Рішення Вашингтона зменшило побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні енергоносіїв із Близького Сходу, що і спричинило різке коригування цін.

Ціна фючерсів на нафту 23 березня стрімко впала

А що з російською нафтою?

На тлі коливань цін активізувалися дискусії щодо доходів Росії від експорту енергоносіїв. Водночас енергетичний експерт, cпівзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук, зокрема, закликає не переоцінювати ці показники.

Він зазначає, що попри гучні заяви про "надприбутки" РФ, реальна ситуація складніша. За його словами, навіть якщо котирування тимчасово зростають до 100+ доларів за барель, це не означає автоматичного різкого збільшення доходів.

"Розмови про те, що Росія вже зараз заробляє сотні мільйонів доларів щодня — значною мірою перебільшені. Реальні контракти укладаються із затримкою, а ціни, за якими купують нафту, часто нижчі за біржові", — пояснює експерт.

Зокрема, значні обсяги російської нафти закуповує Індія, однак ціни там не відповідають піковим біржовим значенням і можуть відставати на кілька місяців.

"Звичайно, російські компанії зароблять більше — це факт. Але сказати яким буде заробіток можна буде лише за підсумками 2026 року. І до кінця цього року іще далеко і дуже далеко", — каже він.

Високі ціни можуть обвалити попит

Фахівці також застерігають: надто високі ціни на нафту можуть мати зворотний ефект для ринку. Якщо барель суттєво дорожчає, це робить кінцеву продукцію — пальне, добрива, нафтохімію — занадто дорогою для споживачів.

У такому випадку підприємства починають скорочувати виробництво або зупинятися, що зрештою знижує попит і тисне на ціни вниз.

"Нафта по 150-200 доларів за барель може існувати лише короткий час на біржі. У реальній економіці такі ціни просто не витримує попит", — зазначає експерт.

Ринок залишається нестабільним

Аналітики наголошують, що ситуація на нафтовому ринку залишається вкрай волатильною. Короткі періоди різких злетів і падінь створюють можливості для спекулятивного заробітку, але водночас підвищують ризики для глобальної економіки.

У разі нового витка ескалації на Близькому Сході ціни можуть знову піти вгору. Водночас зниження попиту або економічні проблеми у світі здатні швидко обвалити ринок.

Нагадаємо, загострення війни на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки спричинили різке зростання цін на енергоносії й добрива, і це вже позначається на світовому аграрному ринку.