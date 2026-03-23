Мировые цены на нефть одномоментно упали более чем на 13% после заявления Дональда Трампа по Ирану. Фокус проанализировал, что это значит для рынка и мировой экономики, а также для страны-агрессора России.

Мировые цены на нефть резко снизились после заявления президента США Дональда Трампа об отсрочке возможных военных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Рынок мгновенно отреагировал на снижение геополитического напряжения, передает Reuters.

По состоянию на день 23 марта фьючерсы на нефть Brent упали примерно на 17 долларов (около 15%) — до уровня около 96 долларов за баррель. Американская нефть WTI также подешевела — на 13 долларов (примерно 13,5%), до 85,28 долларов за баррель.

Решение Вашингтона уменьшило опасения относительно возможных перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока, что и вызвало резкую корректировку цен.

Цена фьючерсов на нефть 23 марта стремительно упала

А что с российской нефтью?

На фоне колебаний цен активизировались дискуссии относительно доходов России от экспорта энергоносителей. В то же время энергетический эксперт, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, в частности, призывает не переоценивать эти показатели.

Он отмечает, что несмотря на громкие заявления о "сверхприбыли" РФ, реальная ситуация сложнее. По его словам, даже если котировки временно растут до 100+ долларов за баррель, это не означает автоматического резкого увеличения доходов.

"Разговоры о том, что Россия уже сейчас зарабатывает сотни миллионов долларов ежедневно — в значительной степени преувеличены. Реальные контракты заключаются с задержкой, а цены, по которым покупают нефть, часто ниже биржевых", — объясняет эксперт.

В частности, значительные объемы российской нефти закупает Индия, однако цены там не соответствуют пиковым биржевым значениям и могут отставать на несколько месяцев.

"Конечно, российские компании заработают больше — это факт. Но сказать каким будет заработок можно будет только по итогам 2026 года. И до конца этого года еще далеко и очень далеко", — говорит он.

Высокие цены могут обвалить спрос

Специалисты также предостерегают: слишком высокие цены на нефть могут иметь обратный эффект для рынка. Если баррель существенно дорожает, это делает конечную продукцию — топливо, удобрения, нефтехимию — слишком дорогой для потребителей.

В таком случае предприятия начинают сокращать производство или останавливаться, что в итоге снижает спрос и давит на цены вниз.

"Нефть по 150-200 долларов за баррель может существовать лишь короткое время на бирже. В реальной экономике такие цены просто не выдерживает спрос", — отмечает эксперт.

Рынок остается нестабильным

Аналитики отмечают, что ситуация на нефтяном рынке остается крайне волатильной. Короткие периоды резких взлетов и падений создают возможности для спекулятивного заработка, но в то же время повышают риски для глобальной экономики.

В случае нового витка эскалации на Ближнем Востоке цены могут снова пойти вверх. В то же время снижение спроса или экономические проблемы в мире способны быстро обвалить рынок.

Напомним, обострение войны на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива вызвали резкий рост цен на энергоносители и удобрения, и это уже сказывается на мировом аграрном рынке.