"Мир на грани голода": как война в Иране и блокада Ормузского пролива повлияет на Украину, — СМИ

Обострение войны на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива вызвали резкий рост цен на энергоносители и удобрения, и это уже сказывается на мировом аграрном рынке. В то же время для Украины это означает — подорожание производства сельскохозяйственной продукции и дополнительную финансовую нагрузку на аграриев в период посевной кампании.

Как отмечается в материале издания "Экономическая правда", в начале марта судоходство через Ормузский пролив, который является одной из ключевых артерий мировой торговли, практически остановилось. Если еще в феврале через него ежедневно проходило в среднем 129 судов, то уже в начале марта этот показатель в отдельные дни сократился до четырех. Сейчас пролив находится под контролем Ирана, который осуществляет выборочный пропуск судов, и, кроме того, фиксируются атаки на гражданские корабли — только за первые две недели марта зафиксировано по меньшей мере 22 таких инцидента.

В то же время конфликт существенно повлиял и на энергетический сектор. В частности, Катар приостановил производство сжиженного газа, что, в свою очередь, вызвало резкое подорожание топлива в Европе: в период с 27 февраля по 19 марта цены на газ выросли на 103%. Это имеет непосредственное влияние на рынок удобрений, ведь природный газ является основным сырьем для производства аммиака — базового компонента азотных удобрений.

Відео дня

В общем, страны Персидского залива играют ключевую роль в мировых поставках удобрений. В материале говорится, что на них приходится около 49% экспорта карбамида, 30% аммиака и почти половина мировой торговли серой, которая используется в производстве фосфатных удобрений. А нарушение поставок из этого региона повлияло на всю производственную цепочку и вызвало общий рост цен.

В общем, рынок отреагировал довольно быстро. Так, цены на аммиак выросли до 750 долларов за тонну (+8,7%), а карбамид — до 683 долларов (+32,4%). При этом в США и Канаде за две недели стоимость доступных партий карбамида увеличилась более чем на треть. На этом фоне Китай, во избежание дефицита перед посевной, начал высвобождать удобрения из государственных резервов раньше, чем обычно.

Инфографика издания "ЭП" о влиянии блокады Ормузского пролива на мировую экономику Фото: Економічна правда

Международные организации, со своей стороны, предупреждают о потенциальных рисках для продовольственной безопасности. В ООН отмечают, что доступ к удобрениям может ухудшиться для беднейших стран, а Всемирная продовольственная программа оценивает, что около 45 миллионов человек могут оказаться перед угрозой острого голода из-за подорожания продовольствия и топлива.

Наиболее ощутимым влияние кризиса является для стран, которые существенно зависят от импорта удобрений из Персидского залива. Так, например, Бразилия в 2025 году импортировала весь объем карбамида, причем около 41% поставок осуществлялось через Ормузский пролив. А вот Индия ежегодно закупает удобрений на сумму около 18 млрд долларов, и более 40% ее потребностей в карбамиде и фосфатах покрывает именно Ближний Восток. К тому же ее собственное производство пострадало из-за сокращения поставок газа из Катара.

В Бангладеш, например, из-за дефицита газа были вынуждены остановить четыре из пяти заводов удобрений. В то же время в ряде африканских стран, в частности Судане, Танзании, Сомали, Кении и Мозамбике, значительная доля импорта удобрений также приходится на регион Персидского залива, что, вероятно, скажется на урожайности зерновых культур.

Блокировка Ормузского пролива — как это повлияет на рынок Украины

Несмотря на то, что Украина напрямую не зависит от поставок удобрений из этого региона, она, безусловно, ощущает последствия глобальных изменений. Основными поставщиками карбамида остаются Азербайджан и Туркменистан, аммиачной селитры — Польша, также стабильно осуществляются поставки из Болгарии. Впрочем, из-за общего сокращения предложения на мировом рынке цены растут и для украинских потребителей.

Ситуацию дополнительно осложняют внутренние факторы. В частности, в 2025 году в Украине работали только два из шести крупных предприятий по производству аммиака, а зависимость от импорта азотных удобрений превышала 60%. Кроме этого, влияние имеют военные риски, высокие цены на энергоносители и нестабильная логистика, связанная с обстрелами портовой инфраструктуры.

По оценкам экспертов, даже при относительно небольшом дефиците карбамида — до 10% в 2026 году — ситуация в Персидском заливе может привести к росту себестоимости производства зерна на 3-5%. В то же время другие оценки свидетельствуют, что затраты на выращивание пшеницы и кукурузы могут вырасти примерно на 7%, а подсолнечника — на 5%.

В Национальном банке прогнозируют, что в 2026 году украинские импортеры могут потратить на закупку удобрений примерно на 140 млн долларов больше. При этом влияние роста цен будет неравномерным: те хозяйства, которые заблаговременно закупили ресурсы, будут иметь меньшую нагрузку, тогда как другие вынуждены будут работать в условиях новых цен.

Отдельно стоит отметить, что Россия, которая является крупнейшим экспортером удобрений в мире, потенциально может воспользоваться ситуацией. Рост мировых цен, соответственно, создает для нее возможности увеличения доходов и расширения присутствия на международных рынках, хотя ее возможности остаются ограниченными производственными и логистическими факторами.

Напомним, что, как писало издание Reuters, война в Иране может привести к резкому росту глобального голода уже в ближайшие месяцы. По оценкам Всемирной продовольственной программы, до июня количество людей с острой нехваткой продовольствия может вырасти еще на 45 миллионов. Основными причинами эксперты называют нарушение цепей поставок, рост расходов на продукты и энергоносители, а также осложнения доставки гуманитарной помощи в наиболее уязвимые регионы.

Кроме того, Фокус писал, что поставки сжиженного природного газа из Персидского залива могут резко прекратиться через десять дней, когда последние танкеры достигнут пунктов назначения. По мнению экспертов, это грозит дефицитом газа в мире и заставит домохозяйства и предприятия сокращать его потребление или искать альтернативные источники топлива.