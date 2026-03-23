На грани катастрофы: война в Иране может спровоцировать дефицит газа в мире в ближайшие 10 дней, — FT

Поставки сжиженного природного газа из Персидского залива могут резко остановиться через 10 дней, когда последние танкеры из этого региона достигнут пунктов назначения.

Это может вызвать дефицит газа во всем мире и поставит его на грань катастрофы, пишет Financial Times.

Журнаилсты объяснили, что Катар, который производит пятую часть мирового объема сжиженного природного газа (СПГ), был вынужден прекратить экспорт после блокирования Ираном Ормузского пролива.

С тех пор гигантский завод по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане понес огромные убытки. На этой неделе он подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана, что привело к резкому росту цен на газ в Азии и Европе.

Согласно анализу, многие танкеры-газовозы, которые загружались в Катаре и ОАЭ, направлялись в пункты назначения до начала войны. Это означает, что некоторые получатели газа только сейчас начинают ощущать последствия прекращения его поставок.

Відео дня

Авторы материала подчеркнули, что странам, экономика которых зависит от импорта, придется платить заоблачные цены, чтобы конкурировать за поставки СПГ из США и других стран.

Кроме того, домохозяйства и предприятия будут вынуждены сокращать его потребление или переходить на другие виды топлива.

Издание отметило, что многие бедные нефтью и газом азиатские страны уже ввели меры по предотвращению дефицита, такие как четырехдневная рабочая неделя.

Напомним, 22 марта Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив.

Фокус также писал о том, что Иран обещает погрузить страны Персидского залива в блэкаут.