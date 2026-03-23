На межі катастрофи: війна в Ірані може спровокувати дефіцит газу у світі у найближчі 10 днів, — FT

Постачання скрапленого природного газу з Перської затоки може різко зупинитись через 10 днів, коли останні танкери з цього регіону досягнуть пунктів призначення.

Це може спричинити дефіцит газу у всьому світі та поставить його на межі катастрофи, пише Financial Times.

Журнаілсти пояснили, що Катар, який виробляє п'яту частину світового обсягу скрапленого природного газу (СПГ), був змушений припинити експорт після блокування Іраном Ормузької протоки.

З того часу гігантський завод з виробництва скрапленого природного газу в Рас-Лаффані зазнав величезних збитків. Цього тижня він піддався ракетному обстрілу з боку Ірану, що призвело до різкого зростання цін на газ в Азії та Європі.

Згідно з аналізом, багато танкерів-газовозів, які завантажувалися в Катарі та ОАЕ, прямували до пунктів призначення до початку війни. Це означає, що деякі отримувачі газу лише зараз починають відчувати наслідки припинення його поставок.

Автори матеріалу підкреслили, що країнам, економіка яких залежить від імпорту, доведеться платити захмарні ціни, щоб конкурувати за поставки СПГ із США та інших країн.

Крім того, домогосподарства та підприємства будуть змушені скорочувати його споживання або переходити на інші види палива.

Видання наголосило, що багато бідних на нафту і газ азіатських країн вже ввели заходи щодо запобігання дефіциту, такі як чотириденний робочий тиждень.

Нагадаємо, 22 березня Трамп дав Ірану 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку.

Фокус також писав про те, що Іран обіцяє занурити країни Перської затоки у блекаут.