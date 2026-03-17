45 млн человек под угрозой: из-за войны в Иране уровень голода в мире может резко возрасти, — СМИ

Война в Иране может спровоцировать резкий рост глобального голода уже в ближайшие месяцы. По оценкам ООН, к июню количество людей с острой нехваткой продовольствия возрастет еще на 45 миллионов.

Как сообщает издание Reuters, об угрожающих прогнозах заявили во Всемирная продовольственная программа, предупредив о возможном скачке глобального голода до беспрецедентных масштабов.

В отчете организации отмечается, что в случае затягивания боевых действий в Иране до июня, количество людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, может увеличиться еще на 45 миллионов. Это связано не только с прямыми последствиями войны, но и с нарушением международных цепей поставок и стремительным ростом расходов.

Военные действия, в частности удары США и Израиля, начавшиеся в конце февраля, фактически парализовали часть ключевых маршрутов доставки гуманитарной помощи. В результате значительные объемы продовольствия не доходят до наиболее уязвимых регионов, где ситуация уже приближается к критической.

Заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау во время брифинга в Женеве отметил, что сочетание подорожания продуктов, энергоносителей и логистики может привести к резкому увеличению количества людей, которые окажутся на грани выживания. По его словам, это подтолкнет глобальный уровень голода выше предыдущего антирекорда в 319 миллионов человек.

Он подчеркнул, что еще до начала этого конфликта мир уже находился в состоянии глубокого продовольственного кризиса, который достиг невиданных масштабов как по количеству пострадавших, так и по уровню их истощения.

"Уже до этой войны мы переживали идеальный шторм, когда голод никогда не был таким сильным, как сейчас, с точки зрения количества людей и того, насколько глубоким является этот голод", — добавил он.

Кроме этого, по словам Скау, расходы на транспортировку гуманитарной помощи выросли почти на пятую часть, а часть маршрутов пришлось срочно менять. Ситуацию осложняет и сокращение финансирования программ ВПП — доноры все чаще переориентируют ресурсы на военные нужды.

