45 млн людей під загрозою: через війну в Ірані рівень голоду в світі може різко зрости, — ЗМІ

Війна в Ірані може спровокувати різке зростання глобального голоду вже найближчими місяцями. За оцінками ООН, до червня кількість людей із гострою нестачею продовольства зросте ще на 45 мільйонів.

Як повідомляє видання Reuters, про загрозливі прогнози заявили у Всесвітня продовольча програма, попередивши про можливий стрибок глобального голоду до безпрецедентних масштабів.

У звіті організації зазначається, що у разі затягування бойових дій у Іран до червня, кількість людей, які страждають від гострої нестачі продовольства, може збільшитися ще на 45 мільйонів. Це пов’язано не лише з прямими наслідками війни, а й із порушенням міжнародних ланцюгів постачання та стрімким зростанням витрат.

Воєнні дії, зокрема удари США та Ізраїлю, що розпочалися наприкінці лютого, фактично паралізували частину ключових маршрутів доставки гуманітарної допомоги. У результаті значні обсяги продовольства не доходять до найбільш вразливих регіонів, де ситуація вже наближається до критичної.

Заступник виконавчого директора ВПП Карл Скау під час брифінгу в Женеві наголосив, що поєднання подорожчання продуктів, енергоносіїв і логістики може призвести до різкого збільшення кількості людей, які опиняться на межі виживання. За його словами, це підштовхне глобальний рівень голоду вище попереднього антирекорду у 319 мільйонів осіб.

Він підкреслив, що ще до початку цього конфлікту світ уже перебував у стані глибокої продовольчої кризи, яка досягла небачених масштабів як за кількістю постраждалих, так і за рівнем їхнього виснаження.

"Вже до цієї війни ми переживали ідеальний шторм, коли голод ніколи не був таким сильним, як зараз, з точки зору кількості людей і того, наскільки глибоким є цей голод", – додав він.

Окрім цього, за словами Скау, витрати на транспортування гуманітарної допомоги зросли майже на п’яту частину, а частину маршрутів довелося терміново змінювати. Ситуацію ускладнює і скорочення фінансування програм ВПП — донори дедалі частіше переорієнтовують ресурси на військові потреби.

