Решение Трампа ослабить санкции против российской нефти и скачок цен на энергоносители фактически сорвали одну из ключевых стратегий Украины. Фокус проанализировал хронологию санкций против России и выяснил, следует ли рассчитывать на ее экономическое истощение из-за войны.

Украина имела план экономически сломать кремлевского руководителя Путина из-за потерь на фронте, но его сорвал "нефтяной бонус" президента США Дональда Трампа. Он заявил, что хочет иметь нефть "для всего мира" и временно ослабил нефтяные санкции против РФ с 2022 года.

Украина рассчитывала заставить Кремль "спускать" миллиарды долларов на компенсации за погибших военных и сделать войну экономически невыносимой для России. Однако резкий рост нефтяных доходов РФ, в частности после ослабления санкций США, существенно уменьшило это давление, пишет The Independent.

По оценкам Минобороны Украины, оптимально моделью для истощения РФ является ликвидация до 50 тысяч российских военных ежемесячно. В то же время Кремль способен мобилизовать лишь 35-37 тысяч новобранцев, даже несмотря на высокие выплаты.

"Критическая точка России — не люди, а деньги"

Как отмечают аналитики разведки, на которых ссылается The Independent, проблема Кремля не в недостатке человеческого ресурса, а в финансировании: "Кризисная точка России — не в том, что заканчиваются люди, а в том, что заканчиваются деньги, чтобы их покупать".

Именно поэтому Украина делала ставку не на численное превосходство, а на экономическое истощение противника. Однако нефтяной фактор разрушил расчеты

Ситуация изменилась после резкого роста цен на нефть и решения Дональда Трампа ослабить часть санкций против российской нефтяной отрасли.

Война на Ближнем Востоке ударила по Украине

Война с Ираном как финансовый бонус для Кремля

На фоне войны США и Израиля против Ирана Россия получила краткосрочный, но ощутимый финансовый эффект. Согласно официальным отчетам Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) по доходам РФ, с начала эскалации (28 февраля 2026 года) Кремль получил краткосрочный финансовый буст от роста цен на нефть из-за блокирования Ормузского пролива.

Так, в течение первых двух недель РФ заработала дополнительно 6 млрд евро (примерно 6,5 млрд долларов) от экспорта ископаемого топлива, с суточным доходом 510 млн евро, что на 14% выше февраля 2026-го.

Цены на нефть выросли на 82%, спрос Китая и Индии — на 22%, акции "Роснефти" и т.д. подскочили на 25 млрд долларов.

Поэтому, дополнительные 6,5 млрд долларов, которые получила Москва, превышают упрощенные оценки компенсаций за погибших (примерно 5,8 млрд долларов в месяц за 35 тыс. потерь), но это лишь 4-5% месячного оборонного бюджета РФ, без учета оружия и ВПК. Поэтому да, эффект ощутимый, но временный. И хотя он компенсирует часть давления от потерь армии, однако не устраняет санкций и ударов по НПЗ. Ведь долгосрочно доходы от нефти (примерно 20-25 млрд долларов в месяц) остаются уязвимыми.

Как отмечает The Independent, резкий рост цен на нефть на фоне конфликта вокруг Ирана, а также решение администрации Дональда Трампа смягчить санкции против российского нефтяного сектора дали Кремлю финансовую передышку. "Нефтяной бонус" для Путина делает свое дело.

"Россия получила дополнительные 6-10 млрд долларов доходов от нефти... этого более чем достаточно, чтобы покрывать ежемесячные расходы на войну, включая компенсации погибших", — пишет издание.

Президент Владимир Зеленский прямо связал эти решения с рисками для Украины: "Фокус сместится на Ближний Восток... и противовоздушная оборона [для Украины] может уменьшиться", — заявил он.

"Это как дать убийце больше пуль. Для России нефть и газ — это оружие", — заявил глава комитета ВР по международным делам Александр Мережко.

В прошлом году бюджет РФ имел дефицит 5,65-5,74 трлн рублей, или 2,6% ВВП, что является самым высоким показателем с 2020 года Фото: Открытые источники

Хронология санкций против РФ: от Крыма до "усталости Запада"

Отметим, что санкционная политика против России продолжается более 10 лет. И первый пакет страна-агрессор получила после аннексии Крыма в 2014-м. В то же время санкции имели ограниченный характер (персональные ограничения, частичные финансовые санкции, ограничения технологий для энергетики) и не сломали экономику РФ. Однако заложили основу будущего давления.

2022 год состоялся санкционный шок после вторжения. После полномасштабной войны Запад применил беспрецедентные меры (отключение банков от SWIFT, замораживание около 300 млрд долларов резервов, нефтяное эмбарго ЕС, введение ценового потолка.

2023-2024 гг произошла адаптация России. Москва перестроила систему: переориентировалась на Азию, усилила "теневой флот", стала активнее использовать посредников.

2025-2026 гг импульс санкций против РФ теряется. Как отмечают эксперты, санкционный режим начал ослабевать из-за координации, проблем с контролем, изменения политики США.

А отключение от SWIFT, называемых одним из символов санкций, оказалось менее разрушительным, чем ожидалось.

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран объясняет: "Отключение от SWIFT для россиян — это не проблема, а дополнительные расходы. Они обходят это ограничение не столько через СПФС, сколько через китайский аналог — CIPS".

То есть платежи не исчезли, но стали дороже и медленнее. Да, в этом есть реальный эффект санкций.

"Их нужно продолжать. Они увеличивают расходы россиян и делают расчеты неудобными и более долгими", — говорит эксперт.

"Теневой флот": серая зона глобальной торговли

Отдельным элементом обхода санкций является морская логистика. По словам Шапрана "теневой флот" — это до 600 танкеров под флагами 20-30 стран... не более 200 из них прямо контролируются Россией. Эти суда перевозят нефть ниже price cap, часто не имеют нормального страхования, работают одновременно на разные подсанкционные режимы.

Почему санкции не дают быстрого эффекта

Как объясняет директор по вопросам аналитики, исследований и расследований Совета экономической безопасности Украины Елена Юрченко, проблема — в самой природе санкций.

"Санкции очень редко приносят немедленный результат... первые структурные проблемы могут появляться через 2-3 года", — говорит эксперт.

Нельзя ждать от санкций невероятного эффекта, они априори не способны его принести, если они формулируются в изоляции от других инструментов

Более того, они работают не напрямую, а через экономические цепи: "Санкционное давление не обязательно направлено непосредственно на ВПК, но повышает его макроэкономическую цену".

Например, замораживание резервов приводит к уменьшению возможностей стабилизации, а высокая ставка — к падению инвестиций, чем больше дефицит бюджета, тем дороже война.

Однако главной проблемой, по словам специалистов, является выполнение санкций. Ведь ключевая их слабость — не содержание, а контроль.

"Санкции не являются ценностью сами по себе, если за их правоприменением никто не следит", — подчеркивает Юрченко.

"Обход санкций — деятельность рискованная, а значит прибыльная, и юридически "серая" — большая часть того, что общественный сектор называет "обходом" в юридическом смысле является абсолютно законным, до тех пор, пока условная иностранная компания из юрисдикции санкционной коалиции не продает что-то напрямую подсанкционному лицу", — объясняет она.

На фоне событий на Ближнем Востоке, политики США историю санкций против России нельзя назвать провальной, но точно незавершенной.

Ограничения не остановили войну, однако существенно повысили ее стоимость. И сегодня главный вопрос не в том, "работают ли санкции", а готов ли Запад сделать их действительно системными, быстрыми и неотвратимыми.