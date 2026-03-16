Западные страны до сих пор не наложили санкции на треть российских предприятий-производителей Су-34, — ГУР

Почти 30% российских предприятий производственной кооперации самолетов Су-34 по сей день не находятся под санкциями западных стран.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Так, украинские разведчики обнародовали на портале War&Sanctions интерактивную 3D-модель и данные о производителях основных систем и компонентов истребителя-бомбардировщика Су-34.

В перечень попало 79 предприятий. По данным ГУР МО, почти треть из них не находятся под ограничениями ни одной из стран санкционной коалиции, а, следовательно, могут и в дальнейшем иметь доступ к необходимым иностранным компонентам и технологиям.

В список таких предприятий, в частности, вошли:

АО "КОТЛИН-НОВАТОР", осуществляющее ремонт антенн для бортовой радиолокационной станции самолета;

АО "НАВИГАТОР" — производитель бортовой аппаратуры радиотехнической системы ближней навигации РСБН-85В и другого оборудования из состава навигационной системы Су-34;

АО "ОКБ ЗЕНИТ" — производитель систем бортового питания Су-34;

ООО "ТД "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА", которое поставляет продукцию из титановых сплавов.

Відео дня

Как отметили в украинской разведке, Су-34 является основным носителем управляемых авиационных бомб, которыми россияне атакуют позиции ВСУ и мирные города. Эти бомбардировщики оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) и унифицированными межвидовыми планирующими боеприпасами (УМПБ). Именно они являются одними из основных средств врага для поражения наземных целей на тактической и оперативной глубинах.

