Західні країни досі не наклали санкції на третину російських підприємств-виробників Су-34, — ГУР

Майже 30% російських підприємств виробничої кооперації літаків Су-34 донині не перебувають під санкціями західних країн.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Так, українські розвідники оприлюднили на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель і дані про виробників основних систем та компонентів винищувача-бомбардувальника Су-34.

У перелік потрапило 79 підприємств. За даними ГУР МО, майже третина з них не перебувають під обмеженнями жодної з країн санкційної коаліції, а, отже, можуть і надалі мати доступ до необхідних іноземних компонентів і технологій.

До списку таких підприємств, зокрема, ввійшли:

АТ "КОТЛІН-НОВАТОР", що здійснює ремонт антен для бортової радіолокаційної станції літака;

АТ "НАВІГАТОР" – виробник бортової апаратури радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН-85В та іншого обладнання зі складу навігаційної системи Су-34;

АТ "ОКБ ЗЕНІТ" – виробник систем бортового живлення Су-34;

ТОВ "ТД "КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА", яке постачає продукцію із титанових сплавів.

Як зауважили в українській розвідці, Су-34 є основним носієм керованих авіаційних бомб, якими росіяни атакують позиції ЗСУ та мирні міста. Ці бомбардувальники обладнані універсальними модулями планерування та корекції (УМПК) та уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами (УМПБ). Саме вони є одними з основних засобів ворога для ураження наземних цілей на тактичній та оперативній глибинах.

