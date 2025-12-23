Які заводи РФ потрібно пошкодити, щоб не випускались нові Су-34 та Су-35, — аналітики (карта)

Російська Федерація може втратити можливість випускати нові винищувачі Су-34 та бомбардувальники Су-35, якщо порушити роботу мінімум п'яти ключових постачальників, встановили аналітики. Навіть якщо працюватимуть інші 50, виробництво зупиниться через нестачу ключових компонентів. Які заводи важливі для оновлення авіація РФ та чи перебувають вони в зоні досяжності дронів України?

У процесі виготовлення нових літаків для ЗС РФ є "вузькі місця", уразивши які, можна "підрізати крила" військовій авіації, ідеться в аналітичному звіті Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute, RUSI). Дослідники вивчили технологічний ланцюжок конструкторського бюро "Сухий" та "Об'єднаної авіаційної корпорації", та назвали 50 компаній, долучених до виробництва. Серед них є топ 10 важливих, та 40 просто важливих, а є п'ять ключових: якщо припинити їхню роботу, то Москва не отримуватиме по 20 літаків на рік.

У звіті RUSI вказано, що переважна більшість заводів ВПК РФ, дотичних до виготовлення Су-34, Су-35, Су-30СМ, розташовані у європейській частині РФ у зоні досяжності дронів ЗСУ (у межах 1500 км). Але є підприємство у Комсомольськ-на-Амурі — 6700 км від України.

Авіація РФ — які ключові точки виробництва Су-34

Аналітики виділили п'ять ключових заводів, які є "тонкими місцями" у виробництві військових літаків:

АТ "Карачевський завод "Електродеталь", місто Вишневка, Брянська область — виготовляє роз’єми, кабелі, прецизійні деталі, компоненти для електронної промисловості, постачає продукцію для "Алмаз-Антей", ОАК, "Сигнал", "Елара", "Заслон" та ін. Орієнтовні координати — 53.12709, 35.00858, 136 км від України;

АТ "Русполімет", місто Кулебаки, Нижньогородський область, — металургійна продукція, обробка компонентів методом високого тиску (600-тонний прес нагріває свій робочий простір до 1350 градусів і застосовує тиск до 1600 атмосфер). Координати 55.42134, 42.5296, 700 км від України;

ТОВ "СКІФ-М", Бєлгород, — виготовляє фрези, свердла, засоби для обробки авіаційних матеріалів та сплавів. 30 км від України;

ТОВ "СКІФ-М ДВ", м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровський край — виробництво та металообробкою інструментів й деталей, 6500 км до України;

АТ "Дробмаш", місто Викса, Нижньогородська область — виробляє заготовки чи металеві компоненти, 660 км від України.

Аналітики склали список підприємств, описали, що вони випускають і яку користь приносять основним заводам, на яких складаються літаки. Основні потужності з виготовлення та проєктування — це Комсомольськ-на-Амурі авіаційний завод (КНААЗ) у Хабаровському краї (Су-35, Су-57, Су-30), Новосибірське авіаційне виробниче об'єднання (Су-34), Іркутський авіаційний завод (Корпорація "Іркут", Су-30СМ), конструкторське бюро Сухого (Москва, Біговий район — проєктування та розробка),"Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК, Міщанський район Москви — штаб-квартира). Решта пів сотні компаній — це метал, електроніка, верстати, запчастини тощо.

Усі ключові підприємства позначили на інтерактивній карті. На карті чорні круги — основні складальні заводи, жовті — топ 10 постачальників, сині — решта 40 постачальників, а фіолетові — ключові постачальники, від роботи яких залежить весь процес).

Авіація РФ - як розташовані російські підприємства, які долучені до виготовлення Су-34, Су-35 Фото: RUSI

Зазначимо, Фокус писав про темпи виготовлення літаків для російсько-української війни, про що регулярно звітує пресслужба ОАК. На порталі Defense24 зауважили, що в середньому Повітряно-космічні війська РФ отримують по два літаки Су-34 та Су-35, при цьому виробництво не ритмічне — є тривалі паузи, після яких знов пишуть про черговий свіжий бомбардувальник чи винищувач.

Нагадуємо, у серпні у РФ помітили літак Су-34 у нетиповому камуфляжі: аналітики пояснили, яка країна отримає від РФ новий винищувач.