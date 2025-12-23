Какие заводы РФ нужно повредить, чтобы не выпускались новые Су-34 и Су-35, — аналитики (карта)

Российская Федерация может потерять возможность выпускать новые истребители Су-34 и бомбардировщики Су-35, если нарушить работу минимум пяти ключевых поставщиков, установили аналитики. Даже если будут работать остальные 50, производство остановится из-за нехватки ключевых компонентов. Какие заводы важны для обновления авиации РФ и находятся ли они в зоне досягаемости дронов Украины?

В процессе изготовления новых самолетов для ВС РФ есть "узкие места", поразив которые, можно "подрезать крылья" военной авиации, говорится в аналитическом отчете Королевского Объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI). Исследователи изучили технологическую цепочку конструкторского бюро "Сухой" и "Объединенной авиационной корпорации", и назвали 50 компаний, приобщенных к производству. Среди них есть топ 10 важных, 40 просто важных, а есть пять ключевых: если прекратить их работу, то Москва не будет получать по 20 самолетов в год.

В отчете RUSI указано, что подавляющее большинство заводов ВПК РФ, имеющих отношение к изготовлению Су-34, Су-35, Су-30СМ, расположены в европейской части РФ в зоне досягаемости дронов ВСУ (в пределах 1500 км). Но есть предприятие в Комсомольск-на-Амуре — 6700 км от Украины.

Відео дня

Авиация РФ — какие ключевые точки производства Су-34

Аналитики выделили пять ключевых заводов, которые являются "тонкими местами" в производстве военных самолетов:

АО "Карачевский завод "Электродеталь", город Вишневка, Брянская область — изготавливает разъемы, кабели, прецизионные детали, компоненты для электронной промышленности, поставляет продукцию для "Алмаз-Антей", ОАК, "Сигнал", "Элара", "Заслон" и др. Ориентировочные координаты — 53.12709, 35.00858, 136 км от Украины;

АО "Русполимет", город Кулебаки, Нижегородская область, — металлургическая продукция, обработка компонентов методом высокого давления (600-тонный пресс нагревает свое рабочее пространство до 1350 градусов и применяет давление до 1600 атмосфер). Координаты 55.42134, 42.5296, 700 км от Украины;

ООО "СКИФ-М", Белгород, — изготавливает фрезы, сверла, средства для обработки авиационных материалов и сплавов. 30 км от Украины;

ООО "СКИФ-М ДВ", г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край — производство и металлообработка инструментов и деталей, 6500 км до Украины;

АО "Дробмаш", город Выкса, Нижегородская область — производит заготовки или металлические компоненты, 660 км от Украины.

Аналитики составили список предприятий, описали, что они выпускают и какую пользу приносят основным заводам, на которых собираются самолеты. Основные мощности по изготовлению и проектированию — это Комсомольск-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) в Хабаровском крае (Су-35, Су-57, Су-30), Новосибирское авиационное производственное объединение (Су-34), Иркутский авиационный завод (Корпорация "Иркут", Су-30СМ), конструкторское бюро Сухого (Москва, Беговой район — проектирование и разработка), "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, Мещанский район Москвы — штаб-квартира).

Остальные полсотни компаний — это металл, электроника, станки, запчасти и тому подобное. Все ключевые предприятия обозначили на интерактивной карте. На карте черные круги — основные сборочные заводы, желтые — топ 10 поставщиков, синие — остальные 40 поставщиков, а фиолетовые — ключевые поставщики, от работы которых зависит весь процесс.

Авиация РФ — как расположены российские предприятия, которые приобщены к изготовлению Су-34, Су-35 Фото: RUSI

Отметим, Фокус писал о темпах изготовления самолетов для российско-украинской войны, о чем регулярно отчитывается пресс-служба ОАК. На портале Defense24 отметили, что в среднем Воздушно-космические войска РФ получают по два самолета Су-34 и Су-35, при этом производство не ритмичное — есть длительные паузы, после которых снова пишут об очередном свежем бомбардировщике или истребителе.

Напоминаем, в августе в РФ заметили самолет Су-34 в нетипичном камуфляже: аналитики объяснили, какая страна получит от РФ новый истребитель.