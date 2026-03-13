30 дней для российской нефти: почему США ослабили санкции и что будет дальше

США временно ослабили санкции против российской морской нефти, и рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Фокус выяснил, почему Вашингтон пошел на этот шаг, как это может повлиять на доходы РФ и какие риски новая ситуация несет для Украины.

США временно ослабили санкции против российского нефтяного сектора, позволив продавать часть российской нефти, которая уже находится на танкерах. Соответствующую общую лицензию №134 обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Документ позволяет осуществлять операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 12 марта 2026 года. Действие этого разрешения ограничено во времени — до 11 апреля 2026 года.

Речь идет о временном решении, которое должно решить проблему партий российской нефти, которые уже находятся в море и не могут быть разгружены из-за санкционных ограничений. В то же время лицензия не отменяет общий режим санкций против российского энергетического сектора.

На фоне новости мировой нефтяной рынок отреагировал падением цен: нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель.

В то же время некоторые страны начали сигнализировать о готовности расширять сотрудничество с Москвой на энергетическом рынке. В частности, Таиланд заявил о готовности начать переговоры с Россией по закупке нефти.

Эксперты отмечают, что даже краткосрочное ослабление санкций может повлиять на баланс мирового нефтяного рынка, поскольку российские поставки остаются одним из ключевых факторов формирования цен.

"Снятие санкций" с РФ: зачем США пошли на этот шаг

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус объясняет, что вокруг новости о "снятии санкций" возникла значительная путаница.

По его словам, в медиапространстве эта информация часто подается некорректно.

"В новостях написали, что США снимают санкции с России. На самом деле это не так. Речь идет лишь о временном, на 30 дней, ослабление санкций в отношении российской морской нефти. Фактически это касается тех партий нефти, которые уже находятся в Мировом океане на танкерах и не могли зайти в порты, поскольку участники рынка не понимали, как на такие операции отреагируют Соединенные Штаты", — объясняет он Фокусу.

Эксперт напоминает, что ранее США уже демонстрировали жесткую позицию в отношении покупателей российской нефти, в частности вводили ограничения против Индии. Параллельно действовали санкции против российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этого на рынке сформировалась ситуация, когда многие компании просто избегали любых операций с российской нефтью из-за риска санкций.

Впрочем, нынешние события разворачиваются на фоне нового фактора — войны вокруг Ирана и угроз для Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.

"Я для себя выделил три очень неприятных для Украины последствия этой ситуации. Первое — это рост цен на нефть, что для Украины, как страны-импортера, является негативным фактором. Второе — Россия, которая является крупным экспортером нефти, получает дополнительные доходы, особенно от тех стран, которые не присоединились к санкциям. Есть даже оценки, что Россия сейчас может зарабатывать примерно на 150 млн долларов в день больше, хотя я пока не готов подтверждать эту цифру без дополнительных расчетов. Но факт в том, что Россия действительно получает больше доходов", — отмечает Ус.

Третий риск, по его словам, связан уже не столько с энергетикой, сколько с политикой.

"Есть еще один момент, о котором почти не говорят. Россия может попытаться продать себя как посредника в переговорах с Ираном. И не исключено, что за это она будет просить политические уступки, например, сокращение поддержки Украины. Это уже геополитический аспект ситуации", — объясняет эксперт.

При этом он напоминает, что в начале 2026 года большинство прогнозов предусматривало переизбыток нефти на мировом рынке, который должен был бы привести к постепенному снижению цен.

"Но теперь возникла другая ситуация — часть нефти просто не может попасть на мировой рынок. То есть формируется дефицит, и его нужно кем-то компенсировать. Россия заявляет: "мы готовы покрыть эту нехватку, но для этого нужно ослабить санкции", — говорит Ус.

Именно поэтому, по его словам, США и пошли на временное ослабление ограничений по морской нефти.

Цена на нефть: риски для одних, преимущество — для других

Эксперт также обращает внимание на резкие колебания нефтяных котировок на протяжении последних недель. Еще до начала военной операции на Ближнем Востоке цены начали постепенно расти из-за ожидания конфликта.

"Когда началась операция, цены поднялись примерно до 85-90 долларов за баррель. Но уже через несколько дней они снизились, потом снова поднялись до 84 долларов. В начале второй недели конфликта цена даже поднималась до 119 долларов за баррель, после чего снова начала резко колебаться — падала до 82 долларов и снова росла", — говорит он.

По словам Уса, эти колебания связаны не столько с санкциями против России, сколько с неопределенностью относительно реального баланса спроса и предложения нефти в мире.

"Сегодня любая новость мгновенно влияет на рынок. Например, когда Дональд Трамп заявляет, что суда могут проходить через Ормузский пролив — цены падают. Когда появляется информация об обстрелах — цены растут. То есть любое событие может изменить котировки на несколько долларов буквально за часы", — объясняет эксперт.

По его мнению, такая нестабильность не продлится долго.

"Я думаю, что уже в ближайшие недели станет понятно, действительно ли в мире есть дефицит нефти. Если окажется, что глобальной нехватки нет, тогда рынки стабилизируются, цены могут снизиться, а временные послабления санкций могут просто тихо отменить", — говорит Ус.

Он также обращает внимание на реакцию азиатских стран, в частности Таиланда, который заявил о готовности вести переговоры с Россией по закупке нефти.

"Азиатские страны сейчас ищут ресурсы. Это касается не только Таиланда, но и таких государств, как Индонезия. Они не делают громких политических заявлений, но фактически сигнализируют: "нам нужна нефть". И США, похоже, частично учли эти потребности, разрешив операции с российской нефтью на 30 дней", — объясняет эксперт.

В то же время он не исключает, что это разрешение может быть даже короче — если через несколько недель станет понятно, что рынок стабилен и дефицита нет, США могут быстро вернуть предыдущие ограничения.

Эксперт сравнивает нынешнюю ситуацию с реакцией мировой экономики на события 11 сентября 2001 года.

"Тогда тоже было много паники и громких обещаний глобальных изменений. Но через несколько лет оказалось, что мировая экономика адаптировалась и многие решения просто потеряли актуальность. Я думаю, что и сейчас рынки могут переживать подобный период эмоциональной реакции", — говорит он.

Относительно падения цены нефти после новости о временном ослаблении санкций, эксперт отмечает, что это может повлиять на доходы российского бюджета.

"Если цена барреля падает, то Россия, безусловно, получает меньше доходов. Но я не связываю это исключительно с санкциями. Сейчас рынок реагирует практически на любое заявление или событие", — объясняет Ус.

При этом он добавляет, что высокие цены на нефть выгодны для России, поэтому Москва может быть заинтересована в сохранении нестабильности на рынке.

"Чем дольше длится конфликт на Ближнем Востоке, тем выгоднее это России с экономической точки зрения. Но с политической точки зрения ситуация для нее сложнее, ведь некоторые страны Персидского залива уже начинают подозревать, что Россия может быть причастна к поставкам оружия Ирану", — заключает эксперт.

Напомним, 7 марта министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут снять санкции с миллионов баррелей российской нефти.

10 марта издание Bloomberg обнародовало материал, в котором говорилось о том, что ослабление санкций против РФ будет "ограниченным".