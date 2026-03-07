США могут снять санкции с миллионов баррелей российской нефти, — Бессент (видео)

Министерство финансов США рассматривает вариант снятия санкций с российской нефти, чтобы помочь стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.

Сейчас на танкерах в международных водах находятся миллионы баррелей подсанкционной нефти, заявил в комментарии Fox Business министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы можем снять санкции и с другой российской нефти. На воде находятся сотни миллионов баррелей нефти, на которые наложены санкции, и, по сути, сняв санкции, Министерство финансов может создать предложение, и мы рассматриваем эту возможность", — сказал Бессент.

Он также напомнил, что США уже дали временное разрешение Индии покупать российскую нефть, что было сделано для "облегчения дефицита нефти в мире", который возник в результате военной операции США и Израиля против Ирана.

"Мы будем поддерживать темп объявления мер, чтобы поддерживать ситуацию на рынке, но только во время этого конфликта", — подчеркнул Бессент.

