США можуть зняти санкції з мільйонів барелів російської нафти, — Бессент (відео)

Міністерство фінансів США розглядає варіант зняття санкцій з російської нафти, щоб допомогти стабілізувати ситуацію на енергетичному ринку.

Зараз на танкерах у міжнародних водах перебувають мільйони барелів підсанкційної нафти, заявив в коментарі Fox Business міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Ми можемо зняти санкції й з іншої російської нафти. На воді перебувають сотні мільйонів барелів нафти, на які накладено санкції, і, по суті, знявши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію, і ми розглядаємо цю можливість", — сказав Бессент.

Він також нагадав, що США вже дали тимчаосвий дозвіл Індії купувати російську нафту, що було зроблено для "полегшення дефіциту нафти у світі", який виник внаслідок військової операції США та Ізраїля проти Ірану.

Відео дня

"Ми будемо підтримувати темп оголошення заходів, щоб підтримувати ситуацію на ринку, але лише під час цього конфлікту", — наголосив Бессент.

Нагадаємо, видання WSJ оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що США хочуть змусити Китай купувати свою нафту замість російської.

Фокус також писав про те, що Китай готується надати Ірану військову допомогу.