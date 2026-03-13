США официально сняли запрет на продажу российской нефти (документ)

США сняли запрет с продажи российской нефти, которую загрузили на суда и танкеры до 12 марта 2026 года.

Таким образом правительство США официально разрешило отгружать и продавать российскую нефть и нефтепродукты, что зафиксировано в соответствующей лицензии №134 от 12 марта.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает общую лицензию 134, связанную с Россией, "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из Российской Федерации, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года", — говорится в сообщении Управления.

В документе сказано, что разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года. Они касаются даже той нефти, которая принадлежит компаниям, уже находящимся под жесткими санкциями США.

Відео дня

В то же время эта лицензия не позволяет осуществлять любые другие операции или деятельность, касающиеся Ирана, правительства Ирана или товаров или услуг иранского происхождения.

Лицензия 134 Фото: Скриншот

Напомним, 7 марта министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут снять санкции с миллионов баррелей российской нефти.

10 марта издание Bloomberg обнародовало материал, в котором говорилось о том, что ослабление санкций против РФ будет "ограниченным".