США офіційно зняли заборону на продаж російської нафти (документ)

США зняли заборону з продажу російської нафти, яку завантажили на судна та танкери до 12 березня 2026 року.

Таким чином уряд США офіційно дозволив відвантажувати та продавати російську нафту та нафтопродукти, що зафіксовано у відповідній ліцензії №134 від 12 березня.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає загальну ліцензію 134, пов'язану з Росією, "Про дозвіл на поставку та продаж сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Російської Федерації, завантажених на судна станом на 12 березня 2026 року", — йдеться у повідомленні Управління.

У документі сказано, що дозволи будуть діяти до 11 квітня 2026 року. Вони стосуються навіть тієї нафти, яка належить компаніям, що вже перебувають під жорсткими санкціями США.

Водночас ця ліцензія не дозволяє здійснювати будь-які інші операції або діяльність, що стосуються Ірану, уряду Ірану або товарів чи послуг іранського походження.

Ліцензія 134 Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 березня міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США можуть зняти санкції з мільйонів барелів російської нафти.

10 березня видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що послаблення санкцій проти РФ буде "обмеженим".