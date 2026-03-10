Дає Москві шанс збільшити доходи: послаблення санкцій проти РФ буде "обмеженим", — Bloomberg

Сполучені Штати Америки повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.

Такі дії є відповіддю на стрімке зростання цін на енергоносії, зокрема нафту, що відбулося на тлі конфлікту на Близькому Сході. Про це заявив глава економічного відомства Європейського Союзу, повідомило видання Bloomberg.

Такі запевнення зі сторони США пролунали в ході телефонної конференції міністрів фінансів "Великої сімки", що відбулася у понеділок, 9 березня. Це сталося незадовго від того, як адміністрація президента Дональда Трампа надала Індії дозвіл купувати російську нафту, що зберігається в морі.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс, що був присутній під час розмови, розповів, що США запевнили, що таке рішення щодо Індії було "дуже обмеженим як за термінами, так і за обсягом заходів". Американці не вважають, що таке послаблення дозволить Кремлю посилити свої доходи.

Відео дня

"Вони не очікують, що це матиме істотний вплив на доходи Росії від нафти", — сказав посадовець.

Новина про зняття санкцій на купівлю Індією нафти РФ викликала занепокоєння серед європейців, пише видання. Європейські посадовці переймаються, що США можуть послабити санкції проти Кремля у той момент, коли економіка Росії демонструє ознаки "значного напруження".

Домбровскіс також додав, що США нібито "в цілому поділяють" бажання європейських країн не послаблювати економічний тиск на Кремль. Європейці не хочуть послаблення обмежень для Москви навіть на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії.

Ситуація може вплинути на збільшення доходів РФ

Bloomberg також згадує, що від початку 2026 року доходи Росії від нафти впали. Це стало наслідком зниження світових цін та тривалої дії економічних санкцій, що спричинили значне зниження вартості російської нафти.

Однак зараз ситуація зовсім інша, оскільки на тлі ситуації на Близькому Сході ціни на нафту сягнули найвищих за останні кілька років. Це дає Москві шанс збільшити свої доходи.

"Важливо, щоб ми зараз не послаблювали тиск на Росію і не допомагали їй наповнювати свою військову скарбницю, використовуючи ситуацію з підвищеними цінами на нафту і газ", — підкреслив Домбровскіс.

Нагадаємо, 10 березня Дональд Трамп заявив про скасування деяких санкцій, пов'язаних з нафтою, через ситуацію на ринку.

Також 7 березня у коментарі Fox Business міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Америка може зняти санкції з мільйонів барелів російської нафти.