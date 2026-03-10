Дает Москве шанс увеличить доходы: ослабление санкций против РФ будет "ограниченным", — Bloomberg

Соединенные Штаты Америки сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Такие действия являются ответом на стремительный рост цен на энергоносители, в частности нефть, произошедший на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава экономического ведомства Европейского Союза, сообщило издание Bloomberg.

Такие заверения со стороны США прозвучали в ходе телефонной конференции министров финансов "Большой семерки", состоявшейся в понедельник, 9 марта. Это произошло незадолго после того, как администрация президента Дональда Трампа предоставила Индии разрешение покупать российскую нефть, хранящуюся в море.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис, присутствовавший во время разговора, рассказал, что США заверили, что такое решение по Индии было "очень ограниченным как по срокам, так и по объему мер". Американцы не считают, что такое послабление позволит Кремлю усилить свои доходы.

"Они не ожидают, что это окажет существенное влияние на доходы России от нефти", — сказал чиновник.

Новость о снятии санкций на покупку Индией нефти РФ вызвала беспокойство среди европейцев, пишет издание. Европейские чиновники переживают, что США могут ослабить санкции против Кремля в тот момент, когда экономика России демонстрирует признаки "значительного напряжения".

Домбровскис также добавил, что США якобы "в целом разделяют" желание европейских стран не ослаблять экономическое давление на Кремль. Европейцы не хотят ослабления ограничений для Москвы даже на фоне стремительного роста цен на энергоносители.

Ситуация может повлиять на увеличение доходов РФ

Bloomberg также упоминает, что с начала 2026 года доходы России от нефти упали. Это стало следствием снижения мировых цен и длительного действия экономических санкций, повлекших значительное снижение стоимости российской нефти.

Однако сейчас ситуация совсем другая, поскольку на фоне ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть достигли самых высоких за последние несколько лет. Это дает Москве шанс увеличить свои доходы.

"Важно, чтобы мы сейчас не ослабляли давление на Россию и не помогали ей наполнять свою военную казну, используя ситуацию с повышенными ценами на нефть и газ", — подчеркнул Домбровскис.

Напомним, 10 марта Дональд Трамп заявил об отмене некоторых санкций, связанных с нефтью, из-за ситуации на рынке.

Также 7 марта в комментарии Fox Business министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Америка может снять санкции с миллионов баррелей российской нефти.