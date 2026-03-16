Трамп давит на НАТО из-за Ирана: чем это грозит Украине

Угрозы Дональда Трампа союзникам из-за Ирана обнажили новую трещину внутри Запада. Пока европейские страны не спешат втягиваться в еще одну войну, в Вашингтоне все громче звучат намеки на пересмотр правил союзнической солидарности. Фокус выяснял, как это напряжение в НАТО может сказаться не только на Ближнем Востоке, но и на войне в Украине.

Обострение на Ближнем Востоке уже выходит далеко за пределы регионального конфликта. Дональд Трамп жестко высказался в отношении союзников США, фактически поставив вопрос об их готовности поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном. Его риторика вызвала напряжение внутри западного лагеря и одновременно подняла вопрос — как новый кризис может повлиять на войну России против Украины.

Фокус разбирался, почему союзники не спешат поддерживать Вашингтон и какие последствия это может иметь для Киева.

Трамп переходит к угрозам НАТО

Дональд Трамп резко раскритиковал партнеров США за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном. По его словам, союзники должны брать на себя большую ответственность и активнее поддерживать американскую политику.

Відео дня

В своих заявлениях он намекнул, что страны, которые не демонстрируют достаточной лояльности к Вашингтону, могут столкнуться с более жесткой позицией США в вопросах безопасности и военной поддержки.

Трамп также упомянул Украину, фактически связав вопрос помощи Киеву с поведением союзников в других международных кризисах. Такая риторика воспринимается экспертами как попытка заставить партнеров действовать более активно в поддержке американской стратегии на Ближнем Востоке.

Несмотря на жесткие заявления из Вашингтона, реакция союзников оказалась довольно осторожной. Во многих европейских столицах опасаются, что эскалация конфликта с Ираном может втянуть НАТО в масштабную войну на Ближнем Востоке.

Некоторые страны прямо сигнализируют о нежелании участвовать в новых военных операциях. Например, Великобритания уже дала понять, что не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив — ключевой маршрут мировых поставок нефти.

Европейские правительства также осознают, что значительная часть их ресурсов уже направлена на поддержку Украины.

Политолог Игорь Рейтерович отмечает, что сдержанная реакция союзников на заявления Дональда Трампа вполне прогнозируема. Речь идет не только о Великобритании — подобные сигналы уже прозвучали и от других европейских партнеров. Например, министр иностранных дел Нидерландов также заявил, что его страна пока не планирует участвовать в подобной операции.

По словам эксперта, важно понимать, что Трамп фактически не требует от союзников прямого вступления в войну с Ираном. Речь идет скорее об ограниченной военной операции, связанной с контролем безопасности в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

"Теоретически участие европейских стран в такой операции возможно. Но только тогда, когда риски для их кораблей будут минимальными и когда Иран будет вести себя менее агрессивно, чем сейчас", — объясняет Фокусу Рейтерович.

В то же время он обращает внимание на парадоксальность ситуации. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял Украине, что она якобы "не имеет карт на руках" в международной политике. Однако сейчас, по словам политолога, подобная проблема возникла уже у самого Трампа.

"Фактически он втянулся в войну, которая с военной точки зрения выглядит достаточно успешной. Но с политической точки зрения совершенно непонятно, чем она закончится", — отмечает эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, Трамп пытается расширить круг участников конфликта и переложить часть политической ответственности на союзников. Поскольку США являются членом НАТО, он пытается втянуть в эту историю другие страны Альянса.

Однако здесь возникает ключевая проблема. Когда конфликт с Ираном только начинался, Трамп фактически признал, что это война Соединенных Штатов как государства, а не операция НАТО.

"Поэтому европейцы сейчас могут позволить себе наблюдать за ситуацией со стороны. Они, конечно, могут критиковать Трампа за последствия для нефтяных рынков или экономики, но спешить вступать в эту историю не будут", — говорит Рейтерович.

По мнению эксперта, у Трампа фактически нет реальных механизмов заставить союзников действовать. Его инструменты ограничиваются политическими заявлениями и угрозами.

В частности, американский политик намекает, что если союзники не помогут сейчас, то США могут изменить свою позицию относительно их безопасности в будущем. Однако, по словам политолога, эти заявления носят скорее политический характер.

"Европейские страны не собираются выходить из НАТО, и никто не планирует разрушать систему коллективной безопасности. Для Трампа это скорее политическая пугалка, которая существует преимущественно в заявлениях и социальных сетях", — отмечает он.

Раскол в НАТО: будущие риски угроз Трампа: будущие риски

Политолог Олег Постернак считает, что нынешняя риторика Дональда Трампа в отношении союзников может иметь долговременные последствия для трансатлантического единства. По его словам, даже если сейчас ситуация не выглядит критической, в будущем она может стать серьезным фактором напряжения внутри НАТО.

"Сам по себе этот конфликт и вся риторика вокруг него оставят определенный шлейф раздражения в трансатлантических отношениях. И Трамп, скорее всего, использует этот фактор как аргумент в будущем", — объясняет Фокусу эксперт.

Речь идет, в частности, о вопросах помощи союзникам в случае возможного нападения. Постернак предполагает, что Трамп может использовать нынешнюю ситуацию как основание для более сдержанной позиции США в случае потенциальной российской агрессии против стран НАТО, например государств Балтии.

"На первый взгляд, может показаться, что ничего особо серьезного не происходит. Многие уже привыкли к риторике Трампа, к его стилю политического давления, который часто выглядит как шантаж или бравада. Но эта ситуация может иметь значительно более серьезные последствия в перспективе", — говорит политолог.

По его словам, подобные заявления создают для Трампа политическое пространство, чтобы в будущем аргументировать нежелание помогать тем европейским странам, которые могут оказаться под угрозой российской агрессии.

"Это дает ему дополнительные аргументы, чтобы объяснять, почему Соединенные Штаты не должны автоматически вмешиваться в конфликты на европейском континенте. Например, если объектом российского давления станут страны Балтии", — отмечает эксперт.

Кроме того, в отношениях между союзниками уже появляются новые противоречия. Постернак обращает внимание на напряжение между США и Великобританией, в частности из-за нежелания Лондона предоставлять свою военную базу для американских операций.

"Это еще одна линия противоречий, которая также не способствует единству внутри Альянса", — добавляет он.

По мнению политолога, такая ситуация не добавляет Украине уверенности в стабильности западной поддержки.

"Все это, конечно, не создает ощущения прочной трансатлантической солидарности в противостоянии с Российской Федерацией", — говорит Постернак.

Чем может завершиться война для Трампа

Говоря о политических последствиях конфликта с Ираном для самого Дональда Трампа, эксперт отмечает, что ни один сценарий развития событий пока не выглядит для него однозначной победой.

"У Трампа любой вариант завершения этой истории уже не выглядит стопроцентно победным, как он хотел бы это подать", — объясняет политолог.

Ключевая проблема, по его мнению, заключается в том, что без падения иранского режима любое объявление завершения войны будет выглядеть как неполная победа.

Это создает серьезное пространство для критики Трампа как внутри США, так и на международной арене.

Кроме того, невыполнение максималистских целей США в отношении Ирана может иметь глобальные последствия.

"Фактически это может выглядеть как демонстрация того, что американцы уже не способны полностью достигать своих стратегических целей даже в военных кампаниях", — говорит Постернак.

По его мнению, в случае такого развития событий Иран может стать для США серьезной репутационной проблемой — примерно такой же, как в свое время вывод американских войск из Афганистана.

"Именно подобные события ранее создали ощущение слабости США в так называемых странах оси, что подтолкнуло их к более активным действиям", — объясняет эксперт.

В частности, это может повлиять на поведение Китая.

"Пекин очень внимательно наблюдает за результатами этой войны. Если США не достигнут своих целей, это может подтолкнуть Китай к более решительным шагам, например в вопросе Тайваня", — говорит Постернак.

В свою очередь Рейтерович не исключает, что в определенный момент Трамп может просто дистанцироваться от этого конфликта. Он может заявить, что Соединенные Штаты достигли победы и выполнили свои задачи. Но политический осадок от этой истории все равно останется.

По словам политолога, военно США продемонстрировали высокую эффективность, однако с политической точки зрения операция выглядит недостаточно подготовленной.

"Не до конца понятны цели, не просчитаны экономические последствия и нет четкой стратегии завершения", — отмечает он.

Это, по мнению эксперта, может сделать позицию Трампа более слабой на международной арене.

Именно поэтому от европейских союзников все чаще будут звучать сдержанные заявления. Они будут меньше бояться резкой риторики из Вашингтона и не будут спешить реагировать на политические угрозы в отношении НАТО.

"Сегодня Трамп говорит одно, а через несколько дней может сказать совсем другое", — добавляет Рейтерович.

В то же время он не исключает, что в будущем европейские военные корабли все же могут появиться в регионе. Но произойдет это, вероятно, лишь на более позднем этапе, когда ситуация станет более стабильной.

"Сейчас выглядит странно требовать от европейцев активного участия, когда сами США не заводят свои корабли в Ормузский пролив из-за рисков атак", — объясняет эксперт.

Американские военные, по его словам, также признают наличие высоких рисков в регионе.

Поэтому, когда ситуация стабилизируется, европейцы могут постепенно присоединиться к операции. А история о "серьезном кризисе внутри НАТО" может в конце концов остаться лишь громким политическим заявлением.

РФ — союзник Ирана: почему на это не реагирует Трамп

Между тем Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем на фоне обострения войны с США и Израилем. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, Москва и Пекин остаются стратегическими партнерами Тегерана и поддерживают его в различных сферах, в частности в военной.

Игорь Рейтерович обращает внимание на позицию Трампа в отношении России. Американский политик, по его мнению, недооценивает роль Москвы в поддержке Ирана.

"Трамп считает, что вклад России в поддержку Ирана не является существенным и не влияет на способность Тегерана вести войну. Поэтому он не хочет реагировать на эти факты", — говорит эксперт.

Причина, по его мнению, заключается в желании Трампа сохранить возможность будущих переговоров с Россией и потенциальных совместных проектов.

"Он считает, что сейчас не тот момент, когда нужно давить на Россию или обвинять ее в поддержке режима Ирана", — объясняет Рейтерович.

Именно поэтому европейские союзники получают дополнительный аргумент в дискуссии с Вашингтоном. Они могут указывать на то, что США игнорируют определенные факты, но в то же время требуют от партнеров более активных действий. В такой ситуации, по словам эксперта, позиция Трампа выглядит не очень сильной. И со временем она может еще больше ослабнуть.

По мнению Олега Постернака, отсутствие жесткой реакции Трампа на поддержку Ирана со стороны Москвы объясняется его собственной геополитической логикой.

"Для Трампа Россия остается потенциальным партнером, которого он хотел бы использовать для сдерживания Китая", — объясняет эксперт.

Именно поэтому американский политик не спешит открыто конфликтовать с Кремлем.

"Ему Россия нужна как партнер на определенной дистанции — как страна, которая может быть экономически связана с Соединенными Штатами и потенциально вовлечена в реализацию его геополитических планов", — считает Постернак.

Война Трампа с Ираном: почему в центре дискуссии оказалась Украина

Заявления Трампа, в которых он упомянул Украину, вызвали отдельную дискуссию среди дипломатов и экспертов. Фактически речь идет о возможности использования темы помощи Киеву как инструмента давления на союзников.

Идея проста: если партнеры не демонстрируют достаточной поддержки в конфликте с Ираном, США могут пересмотреть собственное участие в других международных вопросах.

Для Украины это создает две противоположные тенденции.

С одной стороны, обострение на Ближнем Востоке может отвлекать внимание Запада от войны в Европе. Часть ресурсов и политического внимания может быть направлена на новый кризис.

С другой — война России против Украины остается ключевым вопросом безопасности для Европы, и многие союзники США не готовы ослаблять поддержку Киева.

По мнению Рейтеровича, конфликт на Ближнем Востоке уже имеет определенное влияние на Украину.

Во-первых, сейчас внимание Дональда Трампа в значительной степени переключилось на Ближний Восток. В то же время американский политик периодически возвращается к теме возможных мирных переговоров и снова говорит о "сделке, которая уже лежит на столе".

Для Украины эта ситуация может развиваться как в положительном, так и в отрицательном сценарии.

Положительный вариант заключается в том, что после завершения конфликта на Ближнем Востоке Трамп может искать большую дипломатическую победу.

"Самой громкой такой победой могло бы стать завершение российско-украинской войны. Тогда он может активнее включиться в переговорный процесс и даже признать, что именно Россия блокирует договоренности", — объясняет Рейтерович.

Однако существует и противоположный сценарий.

Если Трамп активно вернется к теме переговоров, он может начать давить именно на Украину.

"В его представлении Украина является более слабой стороной, а на переговорах, по его мнению, нужно давить именно на более слабых", — отмечает эксперт.

Именно поэтому, по мнению Рейтеровича, Киеву нужно быть готовым к обоим вариантам развития событий.

"Когда Трамп снова начнет говорить о переговорах, Украине важно показать, что ситуация уже изменилась и что у Киева теперь есть значительно больше карт, чем он считал ранее", — заключает политолог.

Напомним, 14 марта Дональд Трамп внезапно опубликовал сразу два поста в своей соцсети, требуя от ряда стран помощи в Ормузском проливе. Причем в списке также оказался Китай, который президент США ранее постоянно критиковал.

Напомним, ранее министр войны США Пит Гегсет заявил, что на самом деле Ормузский пролив не перекрыт, просто Иран его бомбит.