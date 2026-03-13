Ормузский пролив открыт, просто его обстреливает Иран: Хегсет обвинил СМИ во лжи

Пита Хегсета во время брифинга, посвященного операции "Эпическая ярость", спросили, когда Ормузский пролив снова будет открыт для прохода судов. На что глава Пентагона заявил, что он и так открыт, снова обрушившись с критикой на СМИ за неправильные, по его мнению, заголовки.

С начала операции "Эпическая ярость" на Ближнем Востоке уже прошло 13 дней. В Ормузском проливе, через который проходит около 40% мирового трафика нефтепродуктов, застряли десятки танкеров, что привело к скачку цен на энергоресурсы. Но министр войны США разъяснил в чем проблема во время брифинга.

"Единственное, что сейчас делает невозможным транзит через пролив, это обстрел Ираном судов. Он открыт для транзита, если Иран не будет этого делать. Итак, есть причина, почему мы выбрали одной из наших главных целей уничтожить ВМС. Мы понимали, что способность прерывать судоходство – это то, что нужно Ирану", - сообщил Хегсет.

Глава Пентагона также обрушился с критикой на СМИ за то, что он назвал "фейковыми заголовками" о войне с Ираном, одновременно уклоняясь от вопросов о том, как Дональд Трамп планирует остановить нападение Тегерана на Ормузский пролив.

"Некоторые представители прессы просто не могут остановиться. Позвольте мне внести несколько предложений. Люди смотрят телевизор и видят баннеры, заголовки — я сам раньше работал в этой сфере, я знаю, что все написано с умыслом. Например, баннер — "Ближневосточная война усиливается". Что же должно быть написано вместо этого? Например, "Иран все больше отчаивается", потому что так оно и есть", — сказал бывший ведущий Fox News .

Хегсет заявил, что 13 марта американские военные нанесут Ирану самый "тяжелый" удар с начала войны. Он сказал, что США сохраняют превосходство в воздухе и на море над исламским режимом.

А когда журналист Daily Mail спросил Хегсета, почему американские военные не могут защитить Ормузский пролив, один из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти, от иранских атак, он уклонился от ответа.

Подбитый танкер у берегов Омана Фото: Соцсети

"Мы это планировали. Мы это понимаем. Потому что в конечном итоге мы хотим делать это последовательно, таким образом, чтобы это имело наибольший смысл для достижения наших целей", — сказал Хегсет.

Затем Хегсет снова переключился на критику прессы: "Вся эта идея о том, что война расширяется, — вот что пресса хочет представить. — Пресса хочет, чтобы это выглядело так, будто война расширяется и наступает хаос. Нет, на самом деле мы захватываем и контролируем те цели, которых хотим достичь".

Глава Пентагона также заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи "испуган" и тяжело ранен, а иранское руководство находится в не лучшем положении: "оно в отчаянии и прячется, ушло в подполье. Так поступают крысы", — заявил Хегсет.

При этом Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что иранские лидеры "были и остаются среди народа": "А ваши лидеры? На острове Эпштейна!" — сказал он, имея в виду осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Напомним, на западе Ирака потерпел катастрофу американский военный самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker. Погибли все, кто были на борту.

Тем временем стало известно, что Пентагон отправляет на Ближний Восток морских пехотинцев.