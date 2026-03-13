Американский самолет-заправщик разбился в Ираке: что с экипажем не разглашают
На западе Ирака потерпел катастрофу американский военный самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker.
Потеря самолета произошла в рамках военной операции "Эпическая ярость" в Иране, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции "Эпическая ярость", сейчас продолжаются спасательные работы", — говорится в сообщении.
В командовании отметили, что детали инцидента выясняются, а дополнительная информация будет предоставлена позже.
"В инциденте участвовали два самолета. Один из самолетов упал на западе Ирака, а второй безопасно приземлился. Это не было следствием вражеского или дружественного огня", — отметили в CENTCOM.
Информации о судьбе экипажа в командовании на момент публикации материала не предоставили.
Напомним, 12 марта в Белом доме раскритиковали новость о том, что Иран может атаковать США.
Фокус также писал о том, что Иран атакует Израиль "винтажными" советскими ракетами.