Американский самолет-заправщик разбился в Ираке: что с экипажем не разглашают

На западе Ирака потерпел катастрофу американский военный самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker.

Потеря самолета произошла в рамках военной операции "Эпическая ярость" в Иране, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции "Эпическая ярость", сейчас продолжаются спасательные работы", — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что детали инцидента выясняются, а дополнительная информация будет предоставлена позже.

"В инциденте участвовали два самолета. Один из самолетов упал на западе Ирака, а второй безопасно приземлился. Это не было следствием вражеского или дружественного огня", — отметили в CENTCOM.

Информации о судьбе экипажа в командовании на момент публикации материала не предоставили.

