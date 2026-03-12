"СМИ врут": в Белом доме раскритиковали новость о том, что Иран может атаковать США

Разгромный пост написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, заявив, что никакой угрозы со стороны Ирана для США не существует.

Заявление Ливитт последовало после новости, опубликованной ABC News, в котором говорилось, что ФБР предупредило полицейские управления штата Калифорния о потенциальной угрозе со стороны иранских беспилотников.

Пресс-секретарь в своем посте потребовала от журналистов "отозвать" свою новость "немедленно", потому что она "запугивает" американцев.

Ливитт потребовала опровергнуть информацию от ФБР Фото: Скриншот

"Этот пост и статья должны быть немедленно отозваны телеканалом ABC News за предоставление ложной информации с целью намеренно запугать американский народ. Они написали это, основываясь на одном электронном письме, отправленном в местные правоохранительные органы Калифорнии по поводу единственного, неподтвержденного сообщения. В письме даже говорится, что сообщение было основано на "неподтвержденных" разведывательных данных. Однако ABC News умолчал об этом критически важном факте в своей статье! Почему?" – написала Ливитт, резюмировав свой спич заявлением, что "никакой угрозы со стороны Ирана для нашей страны не существует и никогда не существовало".

При этом днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведется расследование возможного плана мести со стороны Ирана.

"Происходит много всего, и все, что мы можем сделать, это принимать все как есть", — заявил Трамп журналистам.

Иран может атаковать США — что известно

Новость, которая вызвала такое бурное возмущение в Белом доме основывалась на предупреждении от ФБР, которое появилось практически в то же время, когда США и Израиль начали операцию "Эпическая ярость" в Иране.

В сообщении говорилось, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов с неопознанного судна у берегов США, в частности, на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану.

"У нас нет дополнительной информации о времени, методе, цели или лицах, совершивших это предполагаемое нападение", — отмечалось в сообщении.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее заявил, что штат повысил уровень безопасности после сообщения о том, что власти США предупредили о потенциальной угрозе со стороны иранских беспилотников для западного побережья.

Тем более, что Иран мог использовать свои связи с мексиканскими наркокартелями для атак по территории США.

Напомним, новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже призвал к единству, подчеркнув, что Иран точно отомстит за всех своих мучеников и "получит компенсацию от врага". Зато, если США не компенсируют Ирану убытки, Хаменеи обещает "разрушить эквивалентное количество имущества".

При этом Дональд Трамп оптимистично заявлял, что война в Иране скоро закончится, потому что целей для атак там не осталось.