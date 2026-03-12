"ЗМІ брешуть": у Білому домі розкритикували новину про те, що Іран може атакувати США

Розгромний пост написала прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, заявивши, що жодної загрози з боку Ірану для США не існує.

Заява Лівітт послідувала після новини, опублікованої ABC News, в якій йшлося про те, що ФБР попередило поліцейські управління штату Каліфорнія про потенційну загрозу з боку іранських безпілотників.

Прес-секретар у своєму пості зажадала від журналістів "відкликати" свою новину "негайно", тому що вона "залякує" американців.

Лівітт зажадала спростувати інформацію від ФБР Фото: Скриншот

"Цей пост і стаття мають бути негайно відкликані телеканалом ABC News за надання неправдивої інформації з метою навмисно залякати американський народ. Вони написали це, ґрунтуючись на одному електронному листі, надісланому в місцеві правоохоронні органи Каліфорнії з приводу єдиного, непідтвердженого повідомлення. У листі навіть говориться, що повідомлення було засноване на "непідтверджених" розвідувальних даних. Однак ABC News промовчав про цей критично важливий факт у своїй статті! Чому?" — написала Лівітт, резюмувавши свій спіч заявою, що "жодної загрози з боку Ірану для нашої країни не існує і ніколи не існувало".

При цьому днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ведеться розслідування можливого плану помсти з боку Ірану.

"Відбувається багато всього, і все, що ми можемо зробити, це приймати все як є", — заявив Трамп журналістам.

Іран може атакувати США — що відомо

Новина, яка викликала таке бурхливе обурення в Білому домі, ґрунтувалася на попередженні від ФБР, що з'явилося практично в той самий час, коли США та Ізраїль розпочали операцію "Епічна лють" в Ірані.

У повідомленні йшлося про те, що станом на початок лютого 2026 року Іран нібито планував здійснити раптовий напад із застосуванням безпілотних літальних апаратів із невпізнаного судна біля берегів США, зокрема, на незазначені цілі в Каліфорнії, у разі якщо США завдадуть удару по Ірану.

"У нас немає додаткової інформації про час, метод, мету або осіб, які вчинили цей ймовірний напад", — зазначалося в повідомленні.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом раніше заявив, що штат підвищив рівень безпеки після повідомлення про те, що влада США попередила про потенційну загрозу з боку іранських безпілотників для західного узбережжя.

Тим паче, що Іран міг використовувати свої зв'язки з мексиканськими наркокартелями для атак територією США.

Нагадаємо, новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вже закликав до єдності, наголосивши, що Іран точно помститься за всіх своїх мучеників і "отримає компенсацію від ворога". Натомість, якщо США не компенсують Ірану збитки, Хаменеї обіцяє "зруйнувати еквівалентну кількість майна".

При цьому Дональд Трамп оптимістично заявляв, що війна в Ірані скоро закінчиться, тому що цілей для атак там не залишилося.