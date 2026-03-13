Американський літак-заправник розбився в Іраку: що з екіпажем не розголошують

На заході Іраку зазнав катастрофи американський військовий літак-заправник Boeing KC-135 Stratotanker.

Втрата літака відбулась у межах військової операції "Епічна лють" в Ірані, повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Центральне командування США обізнане про втрату американського літака-заправника KC-135. Інцидент стався у дружньому повітряному просторі під час операції "Епічна лють", наразі тривають рятувальні роботи", — йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що деталі інциденту з'ясовуються, а додаткова інформація буде надана пізніше.

"В інциденті брали участь два літаки. Один із літаків впав на заході Іраку, а другий безпечно приземлився. Це не було наслідком ворожого або дружнього вогню", — зазначили в CENTCOM.

Відео дня

Інформації про долю екіпажу у командуванні на момент публікації матеріалу не надали.

Нагадаємо, 12 березня у Білому домі розкритикували новину про те, що Іран може атакувати США.

Фокус такж писав про те, що Іран атакує Ізраїль "вінтажними" радянськими ракетами.