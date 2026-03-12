Іран атакує Ізраїль "вінтажними" радянськими ракетами (фото)

Знімком уламка поділився відомий блогер Сергій Ауслендер. За його словами, ракета, або деталь від неї, була виготовлена 69 років тому.

"Товариш знайшов уламок іранської ракети. Товариш знається на техніці, уламок небезпеки для життя і загрози не становив. Вивчивши його, фігурант із великим здивуванням виявив, що деталька датована 1957 роком народження і виготовлена в СРСР", — написав блогер і військовий журналіст, показавши деталь на фото.

На уламку чітко видно дату виготовлення: 1957 рік Фото: Скриншот

Як радянська ракета могла опинитися в Ірані — невідомо. Але радянську зброю в Іран передавав лівійський диктатор Муаммар Каддафі, як і його сирійський колега Хафез Асад. Це були перші радянські ракетні комплекси Р-17 (Scud-B).

Також радянські ракети могли потрапити через КНДР, або безпосередньо з СРСР, коли 1989 року за Горбачова було підписано великий пакет угод про постачання зброї.

Іран офіційно закупив зенітно-ракетні комплекси (наприклад, С-200), літаки МіГ-29 і підводні човни. У цих комплексах використовувалися ракети, багато з яких базувалися на розробках 50-х і 60-х років. Також це могли бути ракети з розпродажу військового майна після розвалу СРСР. Варто зазначити, в цей же час Іран активно залучав до розробки власної зброї саме радянських фахівців.

