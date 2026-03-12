Иран атакует Израиль "винтажными" советскими ракетами (фото)

Снимком обломка поделился известный блогер Сергей Ауслендер. По его словам, ракета, или деталь от нее, была изготовлена 69 лет назад.

"Товарищ нашел обломок иранской ракеты. Товарищ шарит в технике, обломок опасности для жизни и угрозы не представлял. Изучив его, фигурант с большим удивлением обнаружил, что деталька датирована 1957 годом рождения и изготовлена в СССР", — написал блогер и военный журналист, показав деталь на фото.

На обломке отчетливо видна дата изготовления: 1957 год Фото: Скриншот

Как советская ракета могла оказаться в Иране – неизвестно. Но советское оружие в Иран передавал ливийский диктатор Муаммар Каддафи, как и его сирийский коллега Хафез Асад. Это были первые советские ракетные комплексы Р-17 (Scud-B).

Также советские ракеты могли попасть через КНДР, или напрямую из СССР, когда в 1989 году при Горбачеве был подписан крупный пакет соглашений о поставках оружия.

Иран официально закупил зенитно-ракетные комплексы (например, С-200), самолеты МиГ-29 и подводные лодки. В этих комплексах использовались ракеты, многие из которых базировались на разработках 50-х и 60-х годов. Также это могли быть ракеты с распродажи военного имущества после развала СССР. Стоит отметить, в это же время Иран активно привлекал к разработке собственного оружия именно советских специалистов.

Напомним, ранее Центральное командование армии Соединенных Штатов Америки опубликовали кадры ударов ракет по иранским военным аэродромам, на которых находились транспортные самолеты. Одним из взорванных самолетов оказался советский Ил-76.

А CNN рассказало о том, что РФ поделилась с Ираном тактикой использования дронов. Медиа обратило внимание на эффективные атаки иранских "Шахедов" по объектам армии США и объяснило, какие именно данные мог получить Тегеран.