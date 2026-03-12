США показали удары по авиации Ирана: как разбомбили три старых самолета (видео)

Центральное командование армии Соединенных Штатов Америки опубликовали кадры ударов ракет по иранским военным аэродромам, на которых находились транспортные самолеты. На видео с кадрами ударов американские ракеты попали по целям, и им при этом никак не помешала система противовоздушной обороны. Какие возможности потерял Иран благодаря авиаударам коалиции США и Израиля?

Армия США защищается от угроз со стороны Ирана и систематически уничтожает авиацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР), говорится в посте CENTCOM в соцсети X. Командование опубликовало видео с моментами ударов, которые уничтожили минимум три иранских военно-транспортных самолета. После каждого попадания самолеты мгновенно вспыхивали и распадались на части. Последние моменты записи показывают два столба огня — то есть уничтожили сразу две цели на одном аэродроме.

Кадры CENTCOM появились в ночь на 12 марта (по Киеву). Видео длится 23 секунды: сначала показывают целые самолеты, затем ракеты попадают в корпус и дальше вспыхивает пожар, фюзеляж отваливается, а крылья падают за землю. На портале Business Insider распознали уничтоженные объекты. Выяснилось, что американцы попали по транспортному самолету C-130 Hercules (выпускался в 60-е годы прошлого века в США), противолодочному патрульному самолету Lockheed P-3 Orion (70-е годы, США) и транспортному самолету Ил-76 (80-е годы, СССР).

Відео дня

Американское командование не уточнило, на каких авиабазах и когда уничтожили самолеты Ирана, которые фигурировали на видео за 12 марта. Возможности потерянных Тегераном воздушных судов: C-130 Hercules способен перевезти 20 т груза (например, пушки, бронемашины, сотню военных), Lockheed P-3 Orion — патрулирует и обнаруживает подводные лодки, Ил-76 — несет до 60 т груза (например, оружие или две сотни солдат).

Война в Иране — детали

Отметим, Фокус писал о потерях авиации КСИР в результате войны в Иране. OSINTеры выяснили, что в течение первых дней боевых действий Тегеран потерял около 11 военно-транспортных самолетов. Речь шла о C-130 Hercules на авиабазе Шираз, IRIAF B747 (Boeing 747, 1970-е годы, США), три Ил-76 на авиабазе Мехрабад, еще несколько Ан-72 и B707 (Boeing 707) на неуказанных базах. Данные "Military Strength Ranking 2026" показывают, что на момент начала войны Иран имел в готовности около 47 транспортников, то есть возможна потеря пятой части авиапарка.

Между тем медиа CNN рассказало о том, что РФ поделилась с Ираном тактикой использования дронов. Медиа обратило внимание на эффективные атаки иранских "Шахедов" по объектам армии США и объяснило, какие именно данные мог получить Тегеран.

Напоминаем, ранее США сообщили об ударе по подводной лодке IRIS Taregh, а OSINTеры рассказали о возможностях иранских субмарин. Кроме того, Пентагон продолжает бить по надводному флоту КСИР: в сети появились кадры еще трех горящих кораблей.