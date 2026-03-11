Россия поделилась с Ираном успешной тактикой применения "Шахедов": чему научили КСИР, — CNN

Корпус стражей исламской революции (КСИР) получил от Российской Федерации советы по тактике использования дронов-камикадзе "Шахед", сообщило CNN. Кремль научился на войне в Украине, и теперь эти знания передает Тегерану, который использует их для ударов по военным объектам коалиции США и Израиля. Что беспокоит западные разведки, которые заметили переход на новый уровень сотрудничества Ирана и РФ?

Иран использует опыт россиян, полученный во время ударов по гражданской инфраструктуре Украины, для атак на цели в Персидском заливе, говорится в статье западного медиа. При этом обратили внимание, что с начала войны 28 марта Тегеран неожиданно продемонстрировал высокую эффективность использования БПЛА, и это доказывают попадания по важным объектам на Ближнем Востоке. Ранее речь шла о том, что РФ передает Ирану данные спутников для нацеливания, но теперь сотрудничество вышло на "новый уровень потенциально смертельной поддержки".

Медиа получило информацию от неназванных источников в западной разведке. Собеседник медиа рассказали об особом беспокойстве. Разведчик не уточнил, чему именно учатся операторы дронов КСИР, но CNN описало привычную тактику воздушных атак РФ по Украине, которую может позаимствовать Тегеран. В частности, речь идет о нескольких волнах пусков БпЛА, разбиение на несколько групп с различными переменными траекториями, большое количество ударных средств (до 1000 за сутки).

"То, что было более общей поддержкой, сейчас вызывает больше беспокойства, в частности, стратегии нацеливания на беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые Россия использовала в Украине", — привело CNN комментарий неназванного собеседника.

В статье также привели другие вопросы, которые беспокоят Запад. Например, это тактика минирования Ормузского пролива. Кроме того, морские дроны, катера, рыбацкие лодки атакуют американские военные корабли. Медиа уточнило, что может идти речь об ударе по авианосцу "Авраам Линкольн", но такую информацию опровергли в Пентагоне. Еще один тема для тревоги — помощь Китая, написало CNN, но детали поддержки Пекина не известны.

"Западный чиновник заявил, что поддержка Ирана Китаем "вызывает беспокойство", но отказался предоставить подробности", — уточнило медиа.

Война в Иране — каково участие РФ

Отметим, Фокус писал об участии РФ в войне в Иране. РосСМИ регулярно информируют о ходе боев, при этом ссылаясь на государственные иранские медиа, которые отчитываются об ударах по базам США и Израиля. Между тем Кремль выразил скорбь после гибели религиозного лидера Али Хаменеи, который попал под удар бомб, находясь в бункере в Тегеране. После этого появилось поздравление преемника на посту.

Между тем западные медиа сообщили, что РФ передает Ирану данные спутников, которые помогают Корпусу стражей исламской революции атаковать корабли и базы США. На информацию отреагировали в Белом доме: президент США Дональд Трамп отметил, что не видит в этом проблемы.

Напоминаем, 11 марта медиа The New York Times рассказало о военных объектах США, которые удалось повредить Ирану благодаря ударам баллистики и дронов.