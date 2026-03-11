Росія поділилась з Іраном успішною тактикою застосування "Шахедів": чого навчили КВІР, — CNN

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) отримав від Російської Федерації поради щодо тактики використання дронів-камікадзе "Шахед", повідомило CNN. Кремль навчився на війні в Україні, й тепер ці знання передає Тегерану, який використає їх для ударів по військових об'єктах коаліції США та Ізраїлю. Що турбує західні розвідки, які помітили перехід на новий рівень співпраці Ірану та РФ?

Іран використає досвід росіян, отриманий під час ударів по цивільній інфраструктурі України, для атак на цілі у Перській затоці, ідеться у статті західного медіа. При цьому звернули увагу, що з початку війни 28 березня Тегеран неочікувано продемонстрував високу ефективність використання БпЛА, і це доводять влучання по важливих об'єктах на Близькому Сході. Раніше ішлося про те, що РФ передає Ірану дані супутників для націлювання, але тепер співпраця вийшла на "новий рівень потенційно смертельної підтримки".

Медіа отримало інформацію від неназваних джерел у західній розвідці. Співрозмовник медіа розповіли про особливе занепокоєння. Розвідник не уточнив, чого саме навчаються оператори КВІР, але CNN описало звичну тактику повітряних атак РФ по Україні, яку може запозичити Тегеран. Зокрема, ідеться про кілька хвиль пусків БпЛА, розбиття на кілька груп з різними змінними траєкторіями, велика кількість ударних засобів (до 1000 за добу).

Відео дня

"Те, що було більш загальною підтримкою, зараз викликає більше занепокоєння, зокрема, стратегії націлювання на безпілотні літальні апарати (БПЛА), які Росія використовувала в Україні", — навело CNN коментар неназваного співрозмовника.

У статті також навели інші питання, які турбують Захід. Наприклад, це тактика мінування Ормузької протоки. Крім того, морські дрони, катери, рибальські човни атакують американські військові кораблі. Медіа уточнило, що може іти мова про удар по авіаносцю "Авраам Лінкольн", але таку інформацію спростували в Пентагон. Ще один тема для тривоги — допомога Китаю, написало CNN, але деталі підтримки Пекіна не відомі.

"Західний чиновник заявив, що підтримка Ірану Китаєм "викликає занепокоєння", але відмовився надати подробиці", — уточнило медіа.

Війна в Ірані — яка участь РФ

Зазначимо, Фокус писав про участь РФ у війні в Ірані. РосЗМІ регулярно інформують про перебіг боїв, при цьому посилаючись на державні іранські медіа, які звітують про удари базах США та Ізраїлю. Тим часом Кремль висловив скорботу після загибелі релігійного лідера Алі Хаменеї, який потрапив під удар бомб, перебуваючи в бункері у Тегерані. Після цього з'явилось привітання наступника на посаді.

Тим часом західні медіа повідомили, що РФ передає Ірану дані супутників які допомагають Корпусу вартових ісламської революції атакувати кораблі та бази США. На інформацію відреагували у Білому домі: президент США Дональд Трамп зауважив, що не бачить у цьому проблеми.

Нагадуємо, 11 березня медіа The New York Times розповіло про військові об'єкти США, які вдалось пошкодити Ірану завдяки ударам балістики та дронів.