Спутник показал черные пятна вместо самолета C-130 Ирана: сколько авиации потерял КСИР, — OSINT

Боевики Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в течение недели войны в Иране потеряли около 11 военно-транспортных самолетов, установили OSINTери по спутниковым фото. Кроме того, ранее аналитики писали о потерях боевых самолетов Тегерана. Сколько бортов потерял КСИР в течение первых 10 дней войны?

Спутниковые фото показали, что Иран потерял около десятка самолетов на двух основных аэродромах, рассказали на портале "Милитарный", обратив внимание на серию сообщений OSINTеров в соцсети X. На видео от аналитиков — подборка кадров с последствиями ударов по аэродрому Ширази под Тегераном и по Мехрабад. Кроме того, на портале Soaratlas есть другие кадры ударов по другим аэродромам, в которых военные КСИР держали боевую авиацию. Фото показывают разрушения на взлетных полосах и повреждения радаров, необходимых для движения самолетов.

OSINTер с ником SoarAtlas написал, что 6 марта состоялись удары по двум транспортным самолетам C-130 Hercules в аэропорту Шираз. На спутниковых фото — два черных пятна и обломки, которые зафиксировал спутник и которые видно даже из космоса. Другой аналитик с ником Obretix добавил, что в аэропорту Мехрабад получили повреждения три заправщика IRIAF B747 (самолеты Boeing 747, которые используются с 1970 годов) и три советских Ил-76. Кроме того, заметили повреждения нескольких Ан-72 и B707 (Boeing 707). Также уточняется, что речь идет о воздушной атаке на базу "Шикари-1" в Мехрабаде и что "несколько самолетов были уничтожены, поскольку из аэропорта поднимается дым".

Відео дня

Война в Иране — удары по авибазе "Шираз Шахид Дастгейб КСИР Фото: X (Twitter)

Война в Иране — удары по авибазе Шекари-1 КСИР Фото: X (Twitter)

Война в Иране — детали потерь авиации КСИР

Ориентировочное количество самолетов Ирана различных типов, потерянных во время войны с 28 февраля, можно оценить по спутниковым фото, данным OSINTеров, отчетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и медиа.

На портале Soaratlas собрана коллекция из спутниковых фото авиабаз КСИР, которые попали под удар коалиции США и Израиля. В одной из подборок — повреждения самолета Су-22 и другие разрушения на базе Шираз, попадания по базам Мехрабад, Бадр (Исфахан), Бушер, Захедан, Керманшах-Север. Если разместить указанные объекты на Google Maps, то увидим, что коалиция действительно покрыла воздушными ударами всю территорию Ирана, достав даже Захедан, расположенный на востоке рядом с границей Пакистана.

Война в Иране — точки ударов по авиабазам КСИР 28 февраля-6 марта Фото: Google Maps

Кроме того, медиа The Times of Israel со ссылкой на отчеты Армии обороны Израиля, сообщали о поражении суммарно около 16 транспортных самолетов Quds Force в Мехрабаде, об одном F-4 Phantom II и двух F-5 Tiger II в Табризе. Кроме того, речь шла о нескольких (условно, 5-7) F-14 Tomcat в Исфахане. Ко всему, известно о воздушном бое катарского F-15, который сбил два иранских Су-24, и об израильском F-35, который подорвал российский самолет Як-130 в небе над Тегераном.

Ориентировочный подсчет показывает, что боевики КСИР могли потерять до 20-30 самолетов различных типов (о которых стало известно медиа). При этом на портале "Military Strength Ranking 2026" указано, что по состоянию на начало войны в Иране Тегеран имел суммарно 551 воздушное судно (в готовности 303), из них истребителей 188 (103), штурмовиков 21 (12), транспортников 86 (47), заправщиков шесть (три, известно о повреждении трех IRIAF B747), спецназначения — 10 (шесть), вертолетов 142 (80). Если учесть только самолеты в состоянии готовности и без вертолетов (223), то в сети есть данные о повреждении, ориентировочно, около 10% иранской авиации.

Отметим, коалиция США и Израиля продолжает вести морскую войну с Ираном, нанося удары по кораблям различных типов. В течение 10 дней боевых действий стало известно о том, что КСИР потерял около 30 кораблей. Один из ударов произошел возле Шри-Ланки: от удара американской торпеды утонул фрегат IRIS Dena.

Напоминаем, 9 марта в соцсети X рассказали о трех кораблях Ирана, которые могли загореться неподалеку Ормузского пролива.