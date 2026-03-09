Супутник показав чорні плями замість літака C-130 Ірану: скільки авіації втратив КВІР, — OSINT

Бойовики Корпусу стражів ісламської революції (КВІР) протягом тижня війни в Ірані втратили близько 11 військо-транспортних літаків, встановили OSINTери по супутникових фото. Крім того, раніше аналітики писали про втрати бойових літаків Тегерану. Скільки бортів втратив КВІР протягом перших 10 днів війни?

Супутникові фото показали, що Іран втратив близько десятка літаків на двох основних летовищах, розповіли на порталі "Мілітарний", звернувши увагу на серію дописів OSINTерів у соцмережі X. На відео від аналітиків — підбірка кадрів з наслідками ударів по летовищу Ширазі під Тегераном та по Мехрабад. Крім того, на порталі Soaratlas є інші кадри ударів по інших аеродромах, в яких військові КВІР тримали бойову авіацію. Фото показують руйнування на злітних смугах та пошкодження радарів, потрібних для руху літаків.

OSINTер з ніком SoarAtlas написав, що 6 березня відбулись удари по двох транспортних літаках C-130 Hercules в аеропорту Шираз. На супутникових фото — дві чорні плями та уламки, які зафіксував супутник і які видно навіть з космосу. Інший аналітик з ніком Obretix додав, що в аеропорту Мехрабад отримали пошкодження три заправники IRIAF B747 (літаки Boeing 747, які використовуються з 1970 років) та три радянських Іл-76. Крім того, помітили пошкодження кількох Ан-72 та B707 (Boeing 707). Також уточнюється, що ідеться про повітряну атаку на базу "Шикарі-1" в Мехрабаді й що "кілька літаків були знищені, оскільки з аеропорту піднімається дим".

Війна в Ірані — удари по авібазі "Шираз Шахід Дастгейб КВІР Фото: X (Twitter)

Війна в Ірані — удари по авібазі Шекарі-1 КВІР Фото: X (Twitter)

Війна в Ірані — деталі втрат авіації КВІР

Орієнтовну кількість літаків Ірану різних типів, втрачених під час війни з 28 лютого, можна оцінити за супутниковими фото, даними OSINTерів, звітами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та медіа.

На порталі Soaratlas зібрана колекція з супутникових фото авіабаз КВІР, які потрапили під удар коаліції США та Ізраїлю. У одній з підбірок — пошкодження літака Су-22 та інші руйнування на базі Шираз, влучання по базах Мехрабад, Бадр (Ісфахан), Бушер, Захедан, Керманшах-Північ. Якщо розмістити вказані об'єкти на Google Maps, то побачимо, що коаліція справді вкрила повітряними ударами всю територію Ірану, діставши навіть Захедан, розміщений на сході поруч з кордоном Пакистану.

Війна в Ірані — точки ударів по авіабазах КВІР 28 лютого-6 березня Фото: Google Maps

Крім того, медіа The Times of Israel з посиланням на звіти Армії оборони Ізраїлю, повідомляли про ураження сумарно близько 16 транспортних літаків Quds Force у Мехрабаді, про один F-4 Phantom II та два F-5 Tiger II у Табрізі. Крім того, ішлося про кілька (умовно, 5-7) F-14 Tomcat в Ісфахані. До всього, відомо про повітряний бій катарського F-15, який збив два іранських Су-24, та про ізраїльський F-35, який підірвав російський літак Як-130 у небі над Тегераном.

Орієнтовний підрахунок показує що бойовики КВІР могли втратити до 20-30 літаків різних типів (про які стало відомо медіа). При цьому на порталі "Military Strength Ranking 2026" вказано, що станом на початок війни в Ірані Тегеран мав сумарно 551 повітряне судно (у готовності 303), з них винищувачів 188 (103), штурмовиків 21 (12), транспортників 86 (47), заправників шість (три, відомо про пошкодження трьох IRIAF B747), спецпризначення — 10 (шість), гелікоптерів 142 (80). Якщо врахувати лише літаки у стані готовності і без вертольотів (223), то у мережі є дані про пошкодження, орієнтовно, близько 10% іранської авіації.

Зазначимо, коаліція США та Ізраїлю продовжує вести морську війну з Іраном, завдаючи ударів по кораблях різних типів. Протягом 10 днів бойових дій стало відомо про те, що КВІР втратив близько 30 кораблів. Один з ударів відбувся біля Шрі-Ланки: від удару американської торпеди потонув фрегат IRIS Dena.

Нагадуємо, 9 березня у соцмережі X розповіли про три кораблі Ірану, які могли загорітись неподалік Ормузької протоки.