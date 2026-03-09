США атаковали и подожгли три иранских корабля в Персидском заливе (видео)

В Персидском заливе загорелись три корабля Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщили в соцсетях. На видео с места событий — три судна, охваченные облаками дыма. При этом утверждают, что это иранские танкеры, которые якобы подбила армия Соединенных Штатов Америки.

Кадры с горящими кораблями Ирана появились днем 9 марта, сообщили в информационном аккаунте в соцсети X. В настоящее время нет подтверждения подлинности кадров с точками попадания, которые, вероятно, расположены рядом с портом Бандар-Ленге и Бандар-Конга на юго-востоке Ирана. При этом по очертаниям корабли похожи на корвет-катамаран КСИР или нефтяные танкеры.

Кроме видео с кадрами горящих кораблей есть также фото, которые сняли с берега неизвестные свидетели. На фото — корабли, ориентировочно, танкеры, над двумя из которых поднимаются столбы черного дыма.

Взрывы в Иране — горящие корабли в Персидском заливе, 9 марта Фото: X (Twitter)

Порты Бандар-Ленге и Бандар-Конга расположены на южном берегу Ирана. Рядом — Ормузский пролив, о блокировании которого боевики КСИР сообщили в первые дни войны в Иране.

Взрывы в Иране — точки ударов по кораблям КСИР в Ормузском проливе 9 марта Фото: Google Maps

Война в Иране — детали атаки на корабли КСИР

Отметим, Фокус писал о самых ярких ударах по кораблям КСИР, о которых стало известно с 28 февраля. Согласно данным армии США, в течение первой недели войны в Иране удалось достать около 30 иранских кораблей: это треть от имеющихся на начало боевых действий. Между тем один из ударов, который привлек внимание, — это атака на фрегат ISIS Dena, утонувший после удара торпед с американской подводной лодки. Иранский фрегат возвращался с военных маневров, на борту могло находиться 180 моряков. Инцидент произошел у берегов Шри-Ланки, вытащили около 30-70 человек, а 100 пропали без вести.

Еще одна атака — корабль "Шахид Багери", который переделали из контейнеровоза и использовали как импровизированный авианосец. Корабль перестроили на пуски беспилотников и вертолетов. Белый дом опубликовал кадры попадания: корабль загорелся после воздушной атаки. Кроме того, боевики КСИР потеряли корабль IRIS "Шахид Сайяд Ширази". На видео с места событий фигурировал корвет катамаранного типа, над которым поднимается столб дыма.

В то же время за четыре дня до начала войны в Иране, 25 февраля, западные разведки рассказали о морской линии обороны, которую Иран создал в Персидском заливе благодаря помощи Москвы. Речь шла об острове Ларак посреди Ормузского пролива, через который шел 20% мировой нефти.

Напоминаем, в сети публиковали кадры воздушного боя, во время которого самолет F-15 Катара сбил сразу два самолета Су-24 Ирана. Между тем Армия обороны Израиля показала видео удара F-35 по иранскому Як-130, который Тегеран купил у РФ и использовал для поддержки системы ПВО.