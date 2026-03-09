США атакували та підпалили три іранських кораблях в Персидській затоці (відео)

У Перській затоці загорілись три кораблі Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), повідомили у соцмережах. На відео з місця подій — три судна, охоплені хмарами диму. При цьому стверджують, що це іранські танкери, які начебто підбила армія Сполучених Штатів Америки.

Кадри з палючими кораблями Ірану з'явились вдень 9 березня, повідомили в інформаційному акаунті у соцмережі X. На цей час немає підтвердження автентичності кадрів з точками влучання, які, ймовірно, розташовані поруч з портом Бандар-Ленге та Бандар-Конга на південному сході Ірану. При цьому за обрисами кораблі схожі на корвет-катамаран КВІР або нафтові танкери.

Окрім відео з кадрами палаючих кораблів є також фото, які зняли з берега невідомі свідки. На фото — кораблі, орієнтовно, танкери, над двома з яких здіймаються стовпи чорного диму.

Вибухи в Ірані — палаючі кораблі у Перській затоці, 9 березня Фото: X (Twitter)

Порти Бандар-Ленге та Бандар-Конга розташовані на південному березі Ірану. Поруч — Ормузька протока, про блокування якого бойовики КВІР повідомили у перші дні війни в Ірані.

Вибухи в Ірані — точки ударів по кораблях КВІР в Ормузькій протоці 9 березня Фото: Google Maps

Війна в Ірані — деталі атаки на кораблі КВІР

Зазначимо, Фокус писав про найяскравіші удари по кораблях КВІР, про які стало відомо з 28 лютого. Згідно з даними армії США, протягом першого тижні війни в Ірану вдалось дістати близько 30 іранських кораблів: це третина від наявних на початок бойових дій. Тим часом один з ударів, який привернув увагу, — це атака на фрегат ISIS Dena, який потонув після удару торпед з американського підводного човна. Іранський фрегат повертався з військових маневрів, на борту могло перебувати 180 моряків. Інцидент відбувся біля берегів Шрі-Ланки, витягнули близько 30-70 осіб, а 100 зникли безвісти.

Ще одна атака — корабель "Шахід Багері", який переробили з контейнеровоза та використовували як імпровізований авіаносець. Корабель перелаштували на пуски безпілотників та вертольотів. Білий дім опублікував кадри влучання: корабель загорівся після повітряної атаки. Крім того, бойовик КВІР втратили корабель IRIS "Шахід Сайяд Ширазі". На відео з місця подій фігурував корвет катамаранного типу, над яким підіймається стовп диму.

Водночас за чотири дні до початку війни в Ірані, 25 лютого, західні розвідки розповіли про морську лінію оборони, яку Іран створив у Перській затоці завдяки допомозі Москви. Ішлося про острів Ларак посеред Ормузької протоки, через яку ішов 20% світової нафти.

Нагадуємо, у мережі публікували кадри повітряного бою, під час якого літак F-15 Катару збив відразу два літаки Су-24 Ірану. Тим часом Армія оборони Ізраїлю показала відео удару F-35 по іранському Як-130, який Тегеран купив у РФ та використовував для підтримки системи ППО.