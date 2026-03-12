США показали удари по авіації Ірану: як розбомбили три старі літаки (відео)

Центральне командування армії Сполучених Штатів Америки опублікували кадри ударів ракет по іранських військових аеродромах, на яких перебували транспортні літаки. На відео з кадрами ударів американські ракети влучили по цілях, і їм при цьому ніяк не завадила система протиповітряної оборони. Які можливості втратив Іран завдяки авіаударам коаліції США та Ізраїлю?

Армія США захищається від загроз з боку Ірану та систематично винищує авіацію Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), ідеться у дописі CENTCOM у соцмережі X. Командування опублікувало відео з моментами ударів, які знищили мінімум три іранські військово-транспортні літаки. Після кожного влучання літаки миттєво спалахували та розпадались на частини. Останні моменти запису показують два стовпи вогню — тобто знищили відразу дві цілі на одному летовищі.

Кадри CENTCOM з'явились в ніч на 12 березня (за Києвом). Відео триває 23 секунди: спершу показують цілі літаки, потім ракети влучають в корпус і далі спалахує пожежа, фюзеляж відвалюється, а крила падають за землю. На порталі Business Insider розпізнали знищені об'єкти. З'ясувалось, що американці влучили по транспортному літаку C-130 Hercules (випускався у 60-ті роки минулого століття у США), протичовновий патрульний літак Lockheed P-3 Orion (70-і роки, США) та транспортний літак Іл-76 (80-і роки, СРСР).

Американське командування не уточнило, на яких авіабазах та коли знищили літаки Ірану, які фігурували на відео за 12 березня. Можливості втрачених Тегераном повітряних суден: C-130 Hercules здатен перевезти 20 т вантажу (наприклад, гармати, бронемашини, сотню військових), Lockheed P-3 Orion — патрулює та виявляє підводні човни, Іл-76 — несе до 60 т вантажу (наприклад, зброю чи дві сотні солдатів).

Зазначимо, Фокус писав про втрати авіації КВІР внаслідок війни в Ірані. OSINTери з'ясували, що протягом перших днів бойових дій Тегеран втратив близько 11 військово-транспортних літаків. Ішлося про C-130 Hercules на авіабазі Шираз, IRIAF B747 (Boeing 747, 1970-і роки, США), три Іл-76 на авіабазі Мехрабад, ще кілька Ан-72 та B707 (Boeing 707) на невказаних базах. Дані "Military Strength Ranking 2026" показують, що на момент початку війни Іран мав у готовності близько 47 транспортників, тобто можлива втрата п'ятої частини авіапарку.

Тим часом медіа CNN розповіло про те, що РФ поділилась з Іраном тактикою використання дронів. Медіа звернуло увагу на ефективні атаки іранських "Шахедів" по об'єктах армії США та пояснило, які саме дані міг отримати Тегеран.

Нагадуємо, раніше США повідомили про удар по підводному човну IRIS Taregh, а OSINTери розповіли про можливості іранських субмарин. Крім того, Пентагон продовжує бити по надводному флоту КВІР: у мережі з'явились кадри ще трьох палаючих кораблів.