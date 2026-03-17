Кремль хочет "заселить" на оккупированных территориях Украины десятки тысяч россиян, — росСМИ

В России уже написали планы, как использовать оккупированные территории Украины. Десятки тысяч россиян туда планируют отправить до 2045 года.

Внешэкономбанк вместе с Единым институтом пространственного планирования уже разработал так называемые "планы по развитию" оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кремль планирует отправить туда почти 114 тысяч россиян до 2045 года. Об этом пишет российское издание "Ведомости".

В сообщении говорится, что в РФ разработали 15 генеральных планов и 10 проектов планировки территории. Реализация генеральных планов позволит увеличить численность населения на 67 100 человек, а проекты планировки территории должны привлечь еще 46 700 человек.

Также оккупанты запланировали много всего настроить. В частности, создать 25 индустриальных парков, 8 предприятий машиностроения, 15 заводов по производству строительных материалов, 6 объектов добывающей промышленности и предприятия по переработке терриконов.

"Предложенные мероприятия предусматривают создание и реконструкцию объектов промышленности и социальной инфраструктуры. В рамках выполнения генпланов будет возведено 9,8 млн. кв. м нового жилья, 143 детских сада и 24 школы. Кроме того, ожидается строительство и реконструкция более 3270 км автодорог и улично-дорожной сети, почти 430 км железнодорожных линий и 19 станций, морских яхтенных марин и причалов, реконструкция четырех аэродромов. В планах указано и установление быстровозводимых модульных конструкций для 117 амбулаторий и ФАПов, а также строительство новых амбулатории и поликлиники", — говорится в публикации.

Чтобы реализовать все эти проекты планируют привлечь 225 400 человек.

Кроме этого, россияне на оккупированных территориях Украины собираются развивать "рекреацию", чтобы привлечь 9,4 млн туристов. Привлекательными и перспективными для туристов в РФ называют Приморск и Геническ, Арабатскую Стрелку, побережье Запорожской области, Мариуполь, Кирилловку и Скадовск.

Напомним, что Фокус писал, что РФ считает всю территорию Донбасса своей и рассматривает "демилитаризованную зону" на неоккупированной части Донецкой области как российскую территорию, где не будет украинских войск, заявил в декабре помощник российского президента Юрий Ушаков.

Также ЦПИ при СНБО сообщал, что в Мариуполе, который находится в оккупации, местные остаются без каких-либо компенсаций за разрушенные дома. А россияне активно "переселяют" в город приезжих из России и вытесняя коренных жителей.